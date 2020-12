Noni Madueke looft Nederlandse vedette: ‘Ik weet dat hij daar heel goed in is’

Vaak komt het niet voor, maar PSV kreeg het in de zomer van 2018 voor elkaar om een grote belofte uit Engeland naar Nederland te halen. Noni Madueke had de Europese grootmachten voor het uitkiezen. Hij besloot echter naar Eindhoven te verkassen. Tegenover The Sun vertelt de aanvaller te hebben geleerd van de coaching van Ruud van Nistelrooij, met wie hij de afgelopen jaren nauw samenwerkte binnen de jeugdopleiding van PSV.

In Engeland viel Madueke op door zijn spel en zijn vaak opvallende manier van scoren bij Tottenham Hotspur. Clubs als Chelsea en Manchester City zagen hem dan ook maar wat graag in Engeland blijven, maar daar dacht de Brit met Nigeriaanse roots anders over. Geïnspireerd door Jadon Sancho koos Madueke voor de minst voor de hand liggende route om in Eindhoven de kneepjes van het vak te leren van Van Nistelrooij. “Ik heb altijd mooie goals gemaakt, maar weet dat ik makkelijker moet scoren”, vertelt Madueke.

Daarmee doelt Madueke op het spitseninstinct. “Op het juiste moment op de juiste plek staan en doelpunten maken als een echte spits.” Van Nistelrooij weet als geen ander hoe het is om op koelbloedige wijze af te ronden in het zestienmetergebied en ging met het talent aan de slag. De oud-international maakte faam bij Manchester United en was ook bij Real Madrid en in het Nederlands elftal veelvuldig trefzeker. “Ruud heeft mij geleerd hoe ik meer in die situaties terecht kan komen. Als fan van Manchester United weet ik dat hij daar ontzettend goed in is.”

Madueke wordt door trainer Roger Schmidt rustig gebracht en hoeft daardoor niet wekelijks op een basisplaats te rekenen bij PSV. Desondanks bewees hij al meerdere keren zijn waarde met onder anderen een doelpunt en een assist in het met 3-2 gewonnen Europa League-duel met PAOK Saloniki. Madueke zegt te zijn geïnspireerd door Sancho, die net als Madueke voor het buitenland koos en al twee jaar een belangrijke schakel is bij Borussia Dortmund. “Jadon maakte een jaar na zijn overstap naar Dortmund al grote stappen. Ik begon hem te zien als inspiratiebron. Er zijn meerdere wegen om te bewandelen.”

Sancho maakte in 2017 de overstap van Engeland naar Duitsland en groeide uit tot een belangrijke speler voor Borussia. Hij maakte in de tussentijd zijn debuut voor de Engelse nationale ploeg. In tegenstelling tot veel landgenoten, die meerdere jeugdelftallen doorlopen en uiteindelijk in eigen land blijven hangen. “Ik dacht bij mezelf: ik hoef die route niet te nemen. Het heeft duidelijk goed uitgepakt voor mij,"