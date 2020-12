Erik ten Hag: ‘FC Utrecht moet hem een eerlijke kans geven’

Ze kennen elkaar goed, werkten in het verleden nauw samen bij FC Twente en kunnen binnenkort officieel Eredivisie-collega’s zijn. Voor René Hake is een spannende tijd aangebroken bij FC Utrecht. Vriend en collega Erik ten Hag gunt hem een vaste aanstelling bij FC Utrecht, de club waar hij in het verleden ook aan het roer stond. “Ik hoop dat FC Utrecht geduld heeft”, vertelt Ten Hag tegenover Voetbal International.

In 2005 haalde Ten Hag Hake van FC Emmen naar FC Twente om in Enschede een baan in de jeugdopleiding aan te bieden. Ten Hag deed destijds dienst als hoofd jeugdopleidingen en zag in de geboren Drent de geschikte kandidaat om het hoogste jeugdelftal van de Enschedeërs te leiden. Diezelfde Hake is nu door FC Utrecht naar voren geschoven om de komende weken als hoofdtrainer te fungeren sinds het vertrek van John van den Brom naar RC Genk. Als het aan Hake ligt wordt die periode verlengd.

Hake en Ten Hag gaan door het leven als vrienden en collega’s. De twee hebben altijd contact gehouden na hun gezamenlijke periode bij FC Twente en spreken nog geregeld met elkaar. “We spreken af en bellen met elkaar. Je praat over privézaken, hoe het thuis gaat en met de kinderen. Maar meestal gaat het over voetbal. Daar raken we nooit over uitgesproken”, vertelt Ten Hag, die Hake roemt als mens en als trainer. “In principe heeft hij alles doorlopen. Hij is jeugdtrainer geweest, hoofd opleiding, coördinator van de bovenbouw bij FC Twente, assistent-trainer én hoofdtrainer in de Ere- en Eerste Divisie.”

“Hij beheerst alle facetten.” Ten Hag hoopt dat Utrecht geduldig is en gunt Hake een eerlijke kans als hoofdtrainer bij FC Utrecht. “Als hoofdtrainer moet je gewoon leveren. Moeilijk programma of niet. Maar mensen als Frans van Seumeren, Jordy Zuidam en de raad van commissarissen moeten door bepaalde zaken heen kunnen kijken”, vertelt de trainer van Ajax tegenover het weekblad. “Ze moeten kijken naar wat hij levert en wat daaruit nog kan voortgroeien.”

Ten Hag is van mening dat Hake de juiste man op de juiste plek is in de Domstad. “Ik denk dat hij het schip vlot kan trekken. René is goed, maar ook geen tovenaar. Je kan niet in zes weken tijd wonderen verwachten. Utrecht moet hem een eerlijke kans geven.” Hake krijgt het restant van 2020 de kans om zich te bewijzen als eindverantwoordelijke bij FC Utrecht, daarna maakt de clubleiding bekend wie het seizoen afmaakt.