Van Persie: ‘Maradona zei tegen me: ‘Robbie, jij hebt mijn linkerbeen’’

Het verlies van Diego Maradona zorgde ook bij Robin van Persie voor een schok. De oud-aanvaller ontmoette de Argentijn twee keer gedurende zijn actieve loopbaan en hij zal deze gesprekken nooit meer vergeten. Maradona was iemand die veel losmaakte bij Van Persie. “Als jonge speler werd ik door Maradona getriggerd en dat is nooit meer verdwenen. Hij was als voetballer en als mens uniek. In alle opzichten was hij extreem, met zijn spel en met zijn persoonlijkheid.”

“Ja, hij heeft fouten gemaakt in zijn leven. Maar wie niet? Hebben de mensen die erover beginnen nooit fouten in hun leven gemaakt?”, vraagt Van Persie zich woensdag in zijn column in De Telegraaf af. De eerste ontmoeting tussen Van Persie en Maradona was in de winter van 2012, toen de Nederlander met zijn familie op vakantie was in Dubai en Maradona trainer was van Al-Wahda. “’Robbie, Robbie!’ riep hij. Hij liep op me af, gaf me een kus, omhelsde me en zei hoe mooi hij het vond. Daardoor viel bij mij meteen heel veel spanning weg.”

“Via zijn tolk begon hij een prachtig gesprek. Hij begon over mijn linkerbeen. ’Robbie, jij hebt mijn linkerbeen. Wij hebben allebei een speciaal linkerbeen’. Hij pakte mijn linkerbeen ook beet en gaf daar een kus op.” Van Persie wilde geen shirt van Maradona, maar had wel een ander verzoek. “’Maar je zou me blij maken als we dertig seconden samen kunnen hooghouden met de bal’, zei ik. Vond-ie prachtig. (…) Gelukkig ging alles goed, ik deed nog een paar leuke trucs, die goed gingen en hij deed ze ook.”

“Daarna gaf hij alsnog een van zijn shirts van Argentinië met nummer tien mee en daar zette hij behalve zijn handtekening in het Spaans op dat we allebei hetzelfde linkerbeen hebben. Het is het enige shirt dat ik zo mooi heb laten inlijsten dat het van beide kanten zichtbaar is en je het ook zo zou kunnen neerzetten.” Van Persie vroeg Maradona ook waarom hij in Dubai wilde wonen en werken. “Hij vertelde dat de grootste reden was dat hij daar zelf een winkel in kon gaan en een boodschap kon doen. In elk ander land ter wereld was dat door zijn beroemdheid niet mogelijk."

“’Dit komt een beetje in de buurt van een normaal bestaan’, zei hij.” Twee jaar later stond Maradona plotseling op de training van Manchester United in Dubai. Niemand wist dat hij zou komen. “We kregen allemaal een high five en Maradona richtte meteen het woord weer tegen mij: ’Hé Robbie…’.”