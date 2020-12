Valentijn Driessen: ‘Ieder zichzelf respecterende Europese topclub volgt hem’

Valentijn Driessen voorziet een mooie loopbaan voor Ryan Gravenberch. De achttienjarige middenvelder van Ajax liet ook dinsdagavond in de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool (1-0 verlies) een goede indruk achter. Driessen wijst erop dat het gevaarlijk is om Ajacieden na een duel met een incompleet Liverpool langs de meetlat van de de Europese top te leggen. “Maar zonder twijfel maakte Gravenberch een uitstekende indruk op het hoogste podium. De middenvelder ontwikkelt zich als een komeet.”

Driessen vond Gravenberch in het eerste Champions League-duel met de Engelsen (0-1 verlies) nog ‘gedienstig spelen’ en ‘met te veel ontzag voor Georginio Wijnaldum & co op het middenveld’. “Maar in Liverpool was hij dwingend aanwezig”, vertelt de chef voetbal van De Telegraaf in zijn column in de woensdageditie. “De meeste aanvallen gingen via het toptalent en hij liet zich vaak in de geest van Frenkie de Jong uitzakken naar het linkerverdedigingsblok om van daaruit de opbouw te verzorgen. Het is iets waar Gravenberch met zijn trainer Ten Hag nadrukkelijk mee bezig is.”

De lovende woorden van Wim Kieft over Ryan Gravenberch na Liverpool - Ajax

Gravenberch zelf zegt zich vaak te spiegelen aan het spel van De Jong, zonder zich te vergelijken met de middenvelder van Barcelona. Ook kijkt hij veel naar het spel van de ex-Ajacied. “Dan ziet hij dat De Jong nog meer het ritme van zijn eigen ploeg bepaalt en daarbij ook voor meer variatie zorgt. Alleen zijn dat facetten die Gravenberch zich eigen kan maken. Ook bewaakt De Jong beter de balans door vaker achter de bal te blijven", somt de journalist op.

“Gravenberch is druistiger van aard, zoekt meer het vijandelijke doel op. Hierdoor zal hij tot meer doelpunten en assists komen dan zijn Oranje-collega.” Toch ziet Driessen logischerwijs nog verbeterpunten voor de pas achttienjarige middenvelder. “De inhoud ontbreekt bij Gravenberch om negentig minuten zijn stempel te drukken op Champions League-niveau. Ondanks zijn indrukwekkende fysieke gestalte. Hij is pas achttien jaar en moet meer meters op zijn teller krijgen. Het zal duidelijk zijn dat ieder zichzelf respecterende Europese topclub Gravenberch volgt.”

Gravenberch maakte op 23 september 2018 zijn officiële debuut in de hoofdmacht van Ajax. Hij groeide tegen PSV (3-0 nederlaag) met 16 jaar en 130 dagen uit tot de jongste Ajacied ooit in een Eredivisie-duel. De teller van de middenvelder staat inmiddels op 71 duels in alle competities.