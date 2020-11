‘Fortuna jaagt op enkelvoudig international met Champions League-ervaring’

Fortuna Sittard werkt aan de komst van Léo Lacroix, zo weet ZO-NWS te melden. De 28-jarige centrumverdediger, enkelvoudig international voor Zwitserland, zit momenteel zonder club, nadat zijn contract bij het Franse Saint-Étienne afgelopen zomer afliep. Fortuna zou momenteel onderzoeken of de komst van Lacroix mogelijk is.

Lacroix werd opgeleid door FC Sion en maakte namens de Zwitserse club zijn debuut in het betaald voetbal. Saint-Étienne telde in de zomer van 2016 drie miljoen euro neer om de verdediger met de Zwitserse én de Braziliaanse nationaliteit naar Frankrijk te halen. Uiteindelijk speelde hij 38 wedstrijden in de hoofdmacht van de Franse club, die hem ook twee keer verhuurde: aan FC Basel in 2018 en Hamburger SV in het seizoen 2018/19.

In het halfjaar bij FC Basel speelde Lacroix onder meer twee wedstrijden in de achtste finale van de Champions League tegen Manchester City. Het seizoen daarna was hij bij HSV voornamelijk bankzitter, terwijl hij in zijn laatste contractjaar bij Saint-Étienne geen minuut speelde. Lacroix is nu aangeboden bij Fortuna en de Limburgse club onderzoekt of hij qua salaris haalbaar is. De transfervrije verdediger moet de defensie van Fortuna, de nummer zeventien van de Eredivisie, van impulsen voorzien.