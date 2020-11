Napoli eert Maradona met altaar, rugnummers en overwinning

In een wedstrijd die volledig werd gedomineerd door het overlijden van Diego Maradona heeft Napoli donderdagavond gewonnen van HNK Rijeka. De club uit de Serie A boekte in Napels een 2-0 overwinning en gaat daardoor met negen punten aan kop in Groep F van de Europa League. Het team van Gennaro Gattuso heeft twee punten meer verzameld dan AZ en Real Sociedad.

Aurelio de Laurentiis, de voorzitter van Napoli, beloofde donderdagmiddag dat het stadion van Napoli spoedig de naam van Maradona zal dragen. Voor nu trapten i Partenopei af in het Stadio San Paolo, al was de invloed van Maradona niet te missen. In de aanloop naar de wedstrijd verzamelden supporters zich buiten het stadion, waar ze gedenkstukken neerlegden bij een altaar en vuurwerk afstaken. Lorenzo Insigne en materiaalman Tommaso Starace legden bloemen neer bij de Curva B in het stadion.

Na de warming-up, onder begeleiding van het numme Live is Life, en een minuut stilte waarvoor Napoli aantrad met speciale shirts - alle spelers droegen rugnummer 10 met de naam van Maradona - nam Napoli op het veld het initiatief. Bij rust stond het 1-0 dankzij Politano, die de bal vier minuten voor de pauze kon binnenglijden na voorbereidend werk van Piotr Zielinski. Verdediger Armando Anastasio Rijeka raakte de bal als laatste aan. De Kroaten reageerden gauw, maar door twee opeenvolgende reddingen van Alex Meret nam Napoli de voorsprong mee de rust in.

Een kwartier voor tijd besliste Hirving Lozano de wedstrijd in het voordeel van Napoli. De voormalig aanvaller van PSV werd gelanceerd door een lange bal van invaller Insigne; Rijeka verkeek zich op de bal, waardoor de Mexicaan kon afstormen op keeper Ivan Nevistic. Hij had ervoor kunnen kiezen om de meegekomen Andrea Petagna aan zijn rechterzijde te bedienen, maar ging voor eigen succes en vond de verre hoek: 2-0. Rijeka is door de nederlaag definitief uitgeschakeld in de Europa League. De ploeg verzamelde nul punten uit de eerste vier duels.