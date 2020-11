Kuipers en Makkelie komen dinsdagavond in actie; ook Ajax kent arbiter

Björn Kuipers en Danny Makkelie zijn deze week actief in de Champions League. De KNVB maakt maandagmiddag bekend dat Kuipers dinsdagavond de leiding heeft over het Champions League-duel tussen Stade Rennes en Chelsea, terwijl Makkelie zich op dezelfde avond ontfermt over de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en RB Leipzig. Beide Nederlandse scheidsrechters gaan dus naar Frankrijk.

Kuipers wordt langs de lijn ondersteund door Sander van Boekel en Erwin Zeinstra, terwijl Serdar Gözübüyük zijn vierde official is. Pol van Boekel is de VAR, met assistentie van Dennis Higler. Het duel tussen Stade Rennes en Chelsea begint dinsdag om 18.55 uur. Chelsea kan na dinsdag al zeker zijn van deelname aan de achtste finales: the Blues hebben samen met Sevilla zeven punten verzameld, terwijl FC Krasnodar en Stade Rennes op één punt staan in Groep E.

Collega-scheidsrechter Makkelie werkt in het Parc des Princes in Parijs met Mario Diks en Hessel Steegstra als assistenten. Allard Lindhout gaat mee als vierde official. Kevin Blom is de VAR, samen met assistent Jochem Kamphuis. PSG verloor twee weken geleden nog met 2-1 van RB Leipzig en pakte slechts drie punten uit de eerste drie duels. Daarmee staat het op de derde plaats in Groep H. Leipzig deelt de koppositie met Manchester United: beide clubs behaalden zes punten.

Makkelie was dit seizoen in iedere speelronde van de Champions League actief. Hij was de VAR van Kuipers bij Internazionale - Borussia Mönchengladbach (2-2) in de eerste ronde en floot daarna Juventus - Barcelona (0-2) en Red Bull Salzburg - Bayern München (2-6). Kuipers was dus hoofdscheidsrechter bij Internazionale - Borussia Mönchengladbach, floot daarna Borussia Dortmund - Zenit Sint-Petersburg (2-0) en bleef in de derde speelronde thuis.

Ajax

Ook Ajax weet met welke scheidsrechter het te maken krijgt in de Champions League. De Russische arbiter Sergei Karasev heeft woensdagavond de leiding over de thuiswedstrijd van Ajax tegen FC Midtjylland. Hij floot eenmaal eerder een wedstrijd van Ajax: Karasev had de leiding over de kwartfinalewedstrijd tegen Schalke 04 (2-0 zege) in het Europa League-seizoen 2016/17.