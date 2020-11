Calvin Stengs: 'Het is mooi dat zo'n jongen nu bij ons speelt'

AZ won zondagavond met 1-0 van FC Emmen, door een doelpunt van Bruno Martins Indi. Calvin Stengs is blij met de ervaring van de 28-jarige verdediger bij de Alkmaarders en noemt het 'mooi' dat hij nu in het AFAS Stadion actief is. De vleugelaanvaller blikt in gesprek met Voetbalzone tevens terug op de afgelopen interlandperiode met Oranje en de wedstrijd tegen FC Emmen, terwijl hij ook vooruit kijkt naar het duel met Real Sociedad van komende week in de Europa League.