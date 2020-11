Joey Veerman op eigen verzoek afwezig bij Jong Oranje

Joey Veerman heeft er zelf voor gekozen om voorlopig niet uit te komen voor Jong Oranje, zo meldt sc Heerenveen in een bericht op de clubsite. De middenvelder heeft zijn afwezigheid in de aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Portugal kenbaar gemaakt aan bondscoach Erwin van de Looi. Na de samenstelling en het afhaken van andere middenvelders bij Jong Oranje kregen Veerman en Van de Looi vele vragen over het ontbreken van de spelmaker.

Aangezien Veerman de keuze om niet te worden opgeroepen zelf heeft gemaakt, voelt hij zich nu geroepen om te reageren en een einde te maken aan alle speculaties. "Allereerst wil ik zeggen dat ik het een eer vind om voor Jong Oranje uit te komen. Vanwege privéredenen wil ik mijn tijd in de interlandperioden voorlopig anders besteden. Dit is de reden dat ik niet ben opgeroepen", legt Veerman uit. "Ik focus mij de komende tijd op sc Heerenveen en hoop op een later moment mijn land te kunnen en mogen vertegenwoordigen."

Veerman werd afgelopen weekend na afloop van de nederlaag tegen AZ gevraagd naar zijn afwezigheid in de Jong Oranje-selectie. Hij insinueerde toen nog dat zijn absentie te maken had met zijn sportieve prestaties. "Als je de wedstrijd vandaag ziet, lijkt dat me wel duidelijk, toch?”, reageerde Veerman, die niet tevreden was over zijn eigen spel. “Er zijn andere goede spelers. Misschien de volgende keer weer.” Veerman reageerde toen ontkennend op de vraag of hij uitleg had gekregen van Van de Looi. “Nee, maar dat hoeft ook niet.”

Veerman zat niet bij de definitieve selectie en kreeg ook geen uitnodiging van Van de Looi nadat Ryan Gravenberch door bondscoach Frank de Boer bij het Nederlands elftal werd gehaald. Als vervanger koos Van de Looi voor FC Groningen-middenvelder Azor Matusiwa. Bij Voetbalpraat op FOX Sports speculeerde tafelgast Leo Driessen donderdagavond al dat er een andere reden moest zijn voor het ontbreken van de 21-jarige Veerman.