Galatasaray wint mede dankzij eerste goal Arda Turan na 3492 dagen

Galatasaray heeft zondagavond goede zakengedaan in de Süper Lig. Het team van trainer Fatih Terim stapte in het uitduel met Sivasspor als winnaar van het veld en dat betekende de derde competitiezege op rij: 1-2. Galatasaray komt door de zege op zestien punten en heeft op de ranglijst van Turkije maar een punt minder dan de gedeelde koplopers Alanyaspor en Fenerbahce. Alanyaspor heeft echter een wedstrijd minder gespeeld.

Galatasaray, met Ryan Babel in de basis, kwam na achttien minuten spelen op voorsprong. Na een solo van Emre Kilinc in het strafschopgebied behield Sofiane Feghouli het overzicht en bezorgde hij de bal bij Younes Belhanda, die het leer geplaatst achter Mamadou Samassa in de rechterhoek schoot: 0-1.

In de extra tijd van de eerste helft kwam Galatasaray goed weg toen, met behulp van de VAR, een duel tussen Olarenwaju Kayode en Marcao met een strafschop voor Sivasspor werd bestraft. Doelman Okan Kocuk was kansloos op de snoeiharde inzet van Faycal Fajr, maar de bal spatte uiteen op de lat en keerde weer terug in het veld.

Een cruciale misser, daar Galatasaray drie minuten na rust op 0-2 kwam. Arda Turan stond niet buitenspel toen Belhanda een steekpass gaf en schoot de bal achter Samassa. Het was voor het clubicoon zijn eerste doelpunt voor Cim Bom sinds zijn vertrek in 2011. Sivasspor kwam een kwartier voor tijd nog terug tot 1-2: na een pass van Ugur Ciftci werkte Caner Osmanpasa de bal in een keer onder Kocuk door. Meer doelpunten vielen er echter niet. Ryan Donk kwam bij de bezoekers niet van de bank af.