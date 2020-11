Kieft houdt vernietigend betoog: ‘We hebben het toch over het grote PSV’

PSV ging afgelopen donderdag op bezoek bij PAOK Saloniki in het kader van de Europa League met maar liefst 4-1 onderuit. Trainer Roger Schmidt zocht na afloop van het duel in Griekenland de verklaring voor de nederlaag bij het flinke aantal spelers dat hij door een positieve coronatest moest missen. Wim Kieft schrijft in zijn column in De Telegraaf dat men bij PSV zich ‘niet als een klein kind moet gedragen’.

Kieft begint met de constatering dat er bij PSV met de komst van Schmidt een ‘revolutie’ zou plaatsvinden. “Het zou allemaal heel anders worden en als je PSV ziet spelen, zie je er werkelijk helemaal niets van terug in het veld. Waarom wordt het voetbal altijd zo ingewikkeld gemaakt? Vooral door trainers. Volgens Erik ten Hag was Quincy Promes de beste keus tegen FC Midtjylland, maar hij raakt al weken geen bal en tegen die Denen evenmin”, zo schrijft de oud-spits. Hij zag dat Schmidt bij PSV werd binnengehaald als ‘de verlosser’ en alle ruimte kreeg om het team naar zijn hand te zetten, maar stelt dat daar voorlopig nog niks van terug te zien is.

PSV verliest met dikke cijfers: 'We waren veel beter dan PAOK'

“Al moeten ze bij PSV heel snel stoppen met dat gezanik over die vermoeidheid, de coronagevolgen en het zeuren om wedstrijden uit te stellen. We hebben het toch over PSV, het grote PSV dat zich als klein kind gedraagt”, gaat Kieft verder. “Als Fortuna Sittard of PEC Zwolle en zeker clubs in de Eerste Divisie met hun handen in het haar zitten als tien selectiespelers niet beschikbaar zijn, oké, maar toch niet PSV met zoveel contractspelers? Trouwens, Arne Slot en Ten Hag heb ik helemaal niet gehoord bij AZ en Ajax.”

Kieft is bovendien niet onder de indruk van wat PSV op het veld laat zien en is van mening dat het programma veel verbloemt, omdat de Eindhovenaren onderuit gingen in ‘serieuze wedstrijden’ tegen Granada, Vitesse en PAOK. “En kom in het laatste geval niet met excuses over vermoeidheid na een wedstrijd tegen de zwakste Eredivisie-ploeg ADO Den Haag en een Grieks elftal met een basisplaats voor de Nederlander Diego Biseswar, die voetbalt als een veteraan.”

Dat het spel van PSV ‘pijn aan de ogen’ deed, is volgens Kieft te wijten aan het feit dat je van Jordan Teze, Olivier Boscagli, Denzel Dumfries, Ibrahim Sangaré en Pablo Rosario weinig hoeft te verwachten in de opbouw. “Vervolgens maakt Schmidt de speelruimte voor de karrenvracht aan offensieve kwaliteit met Götze, Ihattaren, Gakpo, Madueke en Malen zo klein, met zoveel tegenstanders in de buurt, dat het heel moeilijk is om het verschil te maken. Terwijl aan de flanken zeeën van ruimte liggen, waar veel van die PSV-aanvallers geweldig uit de voeten kunnen.”