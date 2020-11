Nog één domper voor Dynamo Kiev en het duel met Barça gaat niet door

Er bestaat de nodige onzekerheid over het doorgaan van het Champions League-duel tussen Barcelona en Dynamo Kiev. Bij de club uit Oekraïne is er namelijk een zorgwekkend aantal coronagevallen, zo melden onder meer Mundo Deportivo en AS. De selectie van trainer Mircea Lucescu wacht in spanning op de laatste testronde van dinsdagochtend, zo klinkt het in de Spaanse media.

Dynamo Kiev reisde maandag met negentien spelers af richting Barcelona. Dertien spelers, het minimum dat de UEFA hanteert, behoren steevast tot de A-selectie. Mocht de laatste testronde nieuwe coronabesmettingen aan het licht brengen, dan komt de uitwedstrijd tegen Barcelona van woensdag op losse schroeven te staan. De opponent van de Catalanen kwam maandag met het nieuws dat er opnieuw zes selectiespelers het coronavirus hadden opgelopen. Ook een extra blessuregeval kan ervoor zorgen dat de ontmoeting met Barcelona van de kalender wordt gehaald, zo wordt gemeld in diverse buitenlandse media.

In totaal zijn er momenteel tien spelers van Dynamo Kiev besmet geraakt: Georgi Bushchan, Denys Boyko, Tudor Baluta, Vitali Mykolenko, Oleksandr Karavaev, Denys Garmash, Mikkel Duelund, Mykola Shaparenko, Giorgi Tsitaishvili en Artem Besiedin. Daarnaast ontbreken Mykyta Burda, Volodymyr Kostevych en Oleksandr Tymchyk door uiteenlopende blessures en is Sergiy Sydorchuk geschorst. De zes spelers die maandag positief zijn getest trainden zondag nog mee, waardoor er een zorgelijke stemming is bij Dynamo Kiev. Naast voornoemde spelers zijn ook vijf stafleden besmet geraakt met het coronavirus. Lucescu moest vanwege de uitbraak van corona afgelopen weekeinde een beroep doen op een jeugdkeeper, omdat beide doelmannen niet inzetbaar waren.

Mundo Deportivo meldt voorts dat de Catalaanse gezondheidsautoreiteiten de netelige situatie bij Dynamo Kiev scherp in de gaten houden, zeker ook omdat de coronacrisis in Spanje nog steeds een actueel thema is. Bij een stijging van het aantal coronagevallen is het mogelijk dat de UEFA het treffen in de Champions League naar een andere datum verplaatst. Beide clubs ontmoeten elkaar aanstaande woensdag in het Camp Nou. Het eerste fluitsignaal in Barcelona klinkt om 21.00 uur.