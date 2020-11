Lasse Schöne waarschuwt Ajax: ‘Je moet wel echt voor hem oppassen’

Lasse Schöne denkt dat Ajax een goede kans maakt om in de Champions League te overwinteren. Zeker als zijn ex-werkgever het naderende tweeluik met FC Midtjylland goed afsluit. De ontmoetingen van Ajax met de club uit zijn vaderland zullen echter geen walk over worden. “FC Midtjylland heeft het de laatste jaren goed gedaan. Het is een goed ploeggie, al moet Ajax die wedstrijd dinsdag wel gewoon winnen. Ik zie dat ook wel gebeuren, maar je moet ze zeker niet onderschatten”, benadrukt Schöne.

Schöne noemt in ieder geval één speler op die door de defensie van Ajax niet uit het oog moet worden verloren: Pione Sisto. De middenvelder van Genoa kent Sisto goed van hun gezamenlijke periode bij het nationale elftal van Denemarken. “Ik heb veel jaren met hem in het Deense elftal gespeeld. Hij is een goede speler. Hij heeft een goede dribbel, is beweeglijk en heeft ook een goed schot. Je moet wel echt voor hem oppassen”, zo vertelt hij aan Ajax Showtime.

Ajax verloor de eerste groepswedstrijd tegen Liverpool met 0-1 en in de ontmoeting met Atalanta (2-2) werd een 0-2 voorsprong uit handen gegeven. Schöne denkt dat het team van Erik ten Hag nog voldoende punten kan pakken om de knock out-fase van de Champions League te bereiken. “Ik denk dat het zeker mogelijk is. Ze moeten nog twee keer tegen Midtjylland en ze krijgen Atalanta nog thuis. Als je daar veel punten kunt halen, dan ziet het er wel goed uit.”

Ten Hag over Ajax in de Champions League: 'Niemand komt je iets brengen'

“Als je rond de tien punten haalt, ga je door. Er is nog genoeg tijd om dat te realiseren. Ik denk niet dat het een probleem gaat worden en ik maak me er geen zorgen om. Ik heb er alle vertrouwen in.” Voor FC Midtjylland zijn de duels met Ajax net zo goed belangrijk om in Europa te overwinteren. Het team van Brian Priske verloor de eerste groepswedstrijd tegen Atalanta met liefst 0-4 en daarna werd het bezoek aan Liverpool met een 2-0 nederlaag afgesloten.

FC Midtjylland incasseerde zaterdag overigens een flinke nederlaag. De ploeg ging in de Super Ligaen bij FC Nordsjælland met 4-1 onderuit. Voor de bezoekers bracht Anders Dreyer de gelijkmaker op zijn naam. FC Midtjylland verzuimde door de ruime nederlaag alleen aan kop te gaan. Met dertien punten uit zeven duels staat de ploeg van Priske op de derde plek.

Ajax bewaart geen beste herinneringen aan uitwedstrijden in Denemarken. Van de vier voorgaande officiële ontmoetingen op Deense bodem werd er slechts een gewonnen. Ajax won op 9 augustus 2006 bij FC Kopenhagen (1-2), met dank aan twee treffers van Klaas-Jan Huntelaar.