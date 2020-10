Thijs Slegers heeft acute leukemie: ‘Ik hoop deze nare situatie te overleven’

Thijs Slegers is getroffen door acute leukemie, zo laat de perschef van PSV vrijdagmorgen weten via zijn eigen Twitter-account. De voormalig journalist van Voetbal International kwam drie jaar geleden ook al in het nieuws toen hij werd getroffen door een herseninfarct.

“Helaas heb ik te horen gekregen dat ik acute leukemie (ALL) heb", schrijft Slegers, 43 jaar, vanuit het ziekenhuis. De voormalig journalist blijft ondanks het slechte nieuws positief. “Er wacht mij een zwaar traject, maar er is een mooie kans op volledig herstel. Met behulp van de specialisten, de steun van mijn naasten en een beetje geluk hoop ik deze nare situatie te overleven.”

Helaas heb ik te horen gekregen dat ik acute leukemie (ALL) heb. Er wacht mij een zwaar traject, maar er is een mooie kans op volledig herstel. Met behulp van de specialisten, de steun van mijn naasten en een beetje geluk hoop ik deze nare situatie te overleven. ????????????? pic.twitter.com/dw2NL1arKh — thijsslegers (@thijsslegers) October 30, 2020

In augustus 2017 meldde Slegers dat hij was getroffen door een herseninfarct. "Adequaat handelen en goede zorg hebben een somber perspectief omgebogen in een positieve verwachting", gaf de perschef van de Eindhovense club destijds aan. "Ik mag hopen op volledig herstel en besef derhalve dat ik geluk heb gehad. Met de liefde van mijn gezin, familie en de ontelbare steunbetuigingen van vrienden, collega's, kennissen en vele anderen gaat dat lukken."

PSV stelde Slegers in in de zomer van 2015 aan als opvolger van Jeroen van den Berk als manager perszaken. Daarvoor werkte hij voor Voetbal International, onder meer als clubwatcher van PSV. Ook gaf hij in het gelijknamige televisieprogramma (Voetbal International, later Voetbal Inside) regelmatig uitleg rondom nieuws over de Eindhovenaren.

Inmiddels stromen vrijdagochtend de reacties binnen onder het door Slegers op Twitter geplaatste bericht. Onder meer de KNVB, Feyenoord, De Graafschap, Fortuna Sittard en RKC Waalwijk hebben de perschef van PSV beterschap gewenst voor de komende tijd. Ook veel collega's uit de journalistiek leven intens mee met Slegers, zo blijkt uit de vele reacties.