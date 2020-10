Kenneth Perez haalt uit: ‘In Europa staan ze qua toneelspelen op één’

Feyenoord komt donderdagavond voor de tweede keer in actie in de groepsfase van de Europa League. De ploeg van Dick Advocaat kende echter op Rotterdamse bodem een rampzalige eerste helft tegen het Oostenrijkse Wolfsberger AC. Michael Liendl benutte twee enigszins omstreden strafschopppen in de eerste dertien minuten na overtredingen van Eric Botteghin en Bart Nieuwkoop en zorgde daarmee voor een ruststand van 0-2.

Presentator Jan Joost van Gangelen suggereerde dat de meningen over de strafschoppen verdeeld waren, maar daar waren Kenneth Perez en Ronald de Boer het in de rust absoluut niet mee eens. “Deze ploeg staat tiende van de twaalf in de Oostenrijkse competitie, maar in Europa staan ze qua toneelspelen op één”, verzekerde Perez bij FOX Sports. “Holy shit, hoe kun je hier intrappen?” Ronald de Boer: “Waar is de VAR?”

De beelden van de eerste strafschop, waarbij Eric Botteghin geel kreeg, kwamen voorbij. “Wellicht raakte hij hem héél licht”, oordeelde De Boer. “Het is wel slim. Als je een scheidsrechter kan foppen, dan moet je dat zeker doen. Het is irritant, maar we zouden het zelf juist slim vinden als een speler van Feyenoord dat zou doen. Maar je ziet eigenlijk al aan de houding van die speler dat hij zich bewust laat vallen.”

Perez kan zich voorstellen dat scheidsrechter Srdjan Jovanovic voor dit moment naar de stip wees, maar over de tweede elfmetertrap kan hij niet uit. “We zitten hier met allerlei loepjes en dergelijke, maar we hebben echt niet kunnen ontdekken waar hij hem zou raken, áls hij hem heeft geraakt”, doelde de Deen op de vermeende overtreding van Bart Nieuwkoop. “En als het echt een overtreding was, dan was het er ook nog eens buiten.”

“Wellicht gaat hij met zijn hak heel licht tegen het scheenbeen. Misschien raakt hij een haar. Maar ook hier: hij hoeft helemaal niet te vallen hè”, benadrukte De Boer. “Maar de scheidsrechter trapt er weer in. Dit soort gasten laten zich instinctief vallen als ze wat voelen. Het is natuurlijk te triest voor woorden.” Perez: ‘Dit is schandalig. Dit is echt schandalig van de scheidsrechter.”