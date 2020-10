FC Utrecht wordt niet zenuwachtig na goals van Nikolas Agrafiotis

FC Utrecht heeft geen fout gemaakt in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker. De ploeg van John van den Brom zegevierde dinsdagavond met 2-4 over FC Dordrecht, de hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie. Nikolas Agrafiotis poetste de openingsgoal van FC Utrecht weg en bracht in de tweede helft ook de spanning weer terug in de wedstrijd, maar een stunt zat er niet in voor het team van trainer Harry van den Ham.

Het team van Van den Brom had vijf minuten nodig om aan de leiding te gaan. Gyrano Kerk gaf de bal met de buitenkant mee aan Bart Ramselaar, die het leer meenam en vervolgens keurig achter Anthony Swolfs schoof: 0-1. Tien minuten later kwam Dordrecht op 1-1: Agrafiotis schoot raak vanaf buiten het zestienmetergebied. Swolfs hield de thuisploeg op de been door pogingen van Sander van de Streek, Eljero Elia en Adam Maher te keren. Toch kon de doelman niet voorkomen dat FC Utrecht nog voor rust verder uitliep en daarmee de basis voor de overwinning legde.

Django Warmerdam gaf vanaf links een haarfijne voorzet en Ramselaar werkte de bal met zijn linker tegen de touwen: 1-2. Niet veel later zette Kerk na een goede dribbel de 1-3 op het scorebord. Het had niet veel gescheeld of Warmerdam had ook voor de 1-4 gezorgd, maar zijn inzet ging nipt naast. FC Dordrecht startte goed aan de tweede helft. Thijmen Nijhuis keerde een vrije trap van Gianni dos Santos met zijn vuisten en na nog geen uur spelen viel de 2-3 van Agrafiotis, toen Nijhuis uit positie stond.

De aansluitingstreffer vergrootte de spanning in de tweede helft. Uit een corner van Maher kon Van de Streek zijn voet tegen de bal krijgen, maar de bal eindigde aan de verkeerde kant van de paal. Een schot van Julius Bliek werd onderweg aangeraakt en eindigde in het doel van Nijhuis, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. In de slotfase viel alsnog de 2-4: na een heerlijke bal van Daniel Arzani had Van de Streek de ruimte om uit te halen en eindigde het leer in het dak van het doel.