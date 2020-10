NAC likt wonden na 6-0 bekernederlaag: ‘Niks met betaald voetbal te maken’

Go Ahead Eagles bereikte maandag op kinderlijk eenvoudige wijze de tweede ronde van het toernooi om de TOTO KNVB Beker. De ploeg uit Deventer vernederde het door het coronavirus geplaagde NAC Breda, mede dankzij een riante voorsprong na al negentien minuten spelen: 6-0. Voordat het coronavirus toesloeg bij NAC stond de ploeg fier bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie. Sindsdien volgden twee competitienederlagen en dus een bekerdebacle in De Adelaarshorst.

Maurice Steijn zei vlak voor de aftrap al tegen FOX Sports dat hij de bekerwedstrijd liever helemaal niet had gespeeld vanwege de corona-uitbraak binnen de selectie. “Tien spelers zijn getroffen door het coronavirus. We vinden het onverantwoord om in zes dagen drie ongelooflijk zware wedstrijden te spelen.” Na afloop wilde hij het coronavirus niet de schuld geven van de dikke nederlaag. NAC stond na negentien minuten immers al met 5-0 achter en slaagde er uiteindelijk nog wel in om een monsterverlies te voorkomen.

“Hoe wij die goals weggaven, dat heeft niks met betaald voetbal te maken”, luidde het harde oordeel van Steijn. De trainer van NAC kreeg de vraag wat hij dacht toen hij de tussenstand na negentien minuten op het scorebord zag. “Ingrijpen”, was zijn antwoord. “Ingrijpen, met vijf verdedigers gaan spelen om een nog grotere monsterscore te voorkomen.”

Steijn haalde Lewis Fiorini naar de kant voor Darwin Heuvelman en met een 4-4-2-formatie hoopte hij dat zijn team erin zou slagen om een nog groter pak slaag te voorkomen. Daar slaagden de spelers van NAC in ieder geval tot de rust in. In de tweede helft viel nog de 6-0. Hij wilde niet te veel wijzen naar het coronavirus. “Je kunt wel zeggen ‘we zijn veel mensen kwijt’, maar als je zo verdedigt... Daar is geen excuus voor”, erkende de trainer van de Bredanaars.

“Ik ben blij dat ik daarna heb ingegrepen. Als hier tienduizend man zit, kun je je spelers niet meer bereiken. We moeten deze wedstrijd heel snel vergeten.” Mounir El Allouchi stak de hand in eigen boezem en vond de afwezigheid van twaalf spelers geen excuus. “Wij, ervaren spelers, hebben de jonge jongens laten vallen", oordeelde de captain. "Er zijn wat jongens van Onder-21 aangesloten, die doen hun uiterste best en dan krijgen ze zo'n wedstrijd. Dat is niet fijn. Voor niemand trouwens. Er stonden elf volwaardige eerste-elftalspelers, die moeten er gewoon staan.”

Steijn hoopt dat de ploeg zich snel kan herstellen van de zwakke fase waarin men zich nu bevindt. "We spelen heel veel wedstrijden met een smalle selectie. We maken er het beste van. Deze knak moet ons sterker maken. De competitie is nog heel lang, elke dag hoop je weer dat er spelers terugkomen en dat anderen gezond blijven." Vrijdag staat er voor het geplaagde NAC, dat vierde staat, een thuisduel met NEC op het programma.

Eerder op de avond plaatste Excelsior zich als eerste ploeg voor de tweede ronde. De Rotterdamse ploeg klopte op eigen veld Helmond Sport met 4-0. Deze week worden in de eerste ronde alleen de wedstrijden afgewerkt die tussen twee clubs uit het betaalde voetbal gaan. De duels van de clubs die op een lager niveau uitkomen, zijn verplaatst naar begin december. Zij mogen vanwege het coronavirus namelijk voorlopig niet in actie komen.