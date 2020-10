‘We hebben hem vorig seizoen met hoge verwachtingen gekocht van Ajax’

Václav Cerny is in het shirt van FC Twente volledig opgebloeid. De Tsjechische buitenspeler brak door bij Ajax, maar na een zware knieblessure haalde hij zijn oude niveau niet meer. Hij vertrok naar FC Utrecht, waar hij een teleurstellend seizoen kende. Dit seizoen speelt Cerny op huurbasis bij Twente en daar gooit hij tot dusver hoge ogen. De 23-jarige aanvaller geeft aan dat het lang geleden is dat hij zich zo goed heeft gevoeld en dat hij hard op weg is om zijn beste vorm weer te bereiken.

FC Utrecht betaalde vorig jaar circa 800.000 euro aan Ajax om Cerny in te lijven. Na een teleurstellend seizoen zonder goals en assists mocht hij op huurbasis vertrekken. “We hebben hem vorig seizoen met hoge verwachtingen gekocht van Ajax. Het is er bij ons helaas nog niet uitgekomen”, vertelt technisch directeur Jordy Zuidam in De Telegraaf. Omdat de aankoop onder trainer John van den Brom weinig perspectief had op speeltijd mocht hij tijdelijk vertrekken. "Het is mooi om te zien dat het nu zo goed gaat. We wisten natuurlijk dat hij een geweldige potentie heeft. Vaclav kan fantastisch voetballen, maar is ook een gevoelige jongen en had het moeilijk bij ons. Hij maakt nu een frisse en scherpe indruk. En wat heel belangrijk is voor een aanvaller: hij heeft een hoog rendement. We hebben Vaclav bewust verhuurd zonder optie tot koop, omdat we nog altijd veel toekomst in hem zien.”

Na vijf Eredivisie-duels staat de teller van Cerny op drie doelpunten en twee assists. Hoe het komt dat het nu wel lukt? “In de eerste plaats zoek ik het altijd bij mezelf. Ik was blijkbaar toen nog niet zo ver als ik nu ben. Daarnaast speelde ik in principe nooit twee keer achter elkaar en dat helpt ook niet als je op zoek bent naar je oude vorm”, analyseert Cerny. Hij zegt ontzettend blij te zijn met hoe het momenteel gaat in het team van trainer Ron Jans, dat in de eerste vijf wedstrijden elf punten verzamelde. “Als team doen we het goed en ook individueel gaat het lekker. Maar we moeten niet denken dat het allemaal vanzelf goed blijft gaan. We zullen keihard moeten blijven werken. Voor mezelf weet ik dat het nog beter kan. Het eerste jaar onder Frank de Boer heb ik mijn beste niveau gehaald. Dat was helemaal hoe ik ben. Daar wil ik weer naartoe.”

Dat de samenwerking tussen Cerny en Twente goed bevalt is voor technisch directeur Jan Streuer geen verrassing. Toen hij afgelopen zomer in dienst trad bij de Tukkers stond de buitenspeler bovenaan zijn wensenlijstje. “Hij is een van de eerste jongens die we gehaald hebben. Ik heb hem altijd een super gedreven speler gevonden”, aldus Streuer, om vervolgens de kwaliteiten van Cerny op te sommen: “Hij is snel, kan goed voetballen, heeft een goede mentaliteit, bezit scorend vermogen en wil hard werken. Dan moet het er toch uitkomen? Tot nu toe lukt dat heel aardig.” Zaterdagavond neemt Cerny het vanaf 18.45 uur met Twente op tegen Utrecht.