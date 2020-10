Mario Götze maakt grote indruk: ‘Je moet deze bal zo goed drukken’

PSV staat bij rust met 1-0 voor tegen Granada. Dat hebben de Eindhovenaren te danken aan Mario Götze, die op slag van rust met een dropkick op fraaie wijze de score opende. De aanvallende middenvelder maakte in de eerste helft sowieso een goede indruk en bereidde ook grote kansen voor van ploeggenoten Donyell Malen en Mauro Júnior. Opvallend genoeg werd Götze in de rust gewisseld door trainer Roger Schmidt, die Nick Viergever het veld in bracht.

PSV mocht op slag van rust een vrije trap nemen nabij de middellijn. Olivier Boscagli stuurde de bal hoog richting de rechterflank, waar Denzel Dumfries het kopduel won. De rechtsback zette voor op Götze, die de zestien binnenliep en de bal uit de stuit in het doel vlamde. "Het is een lekkere bal om te schieten, maar je moet hem zo goed drukken, dus je moet hem echt op het juiste moment raken om hem laag te houden", zo analyseert Theo Janssen in de studio van RTL 7 het doelpunt van Götze. "Op het moment dat je hem raakt weet je al of hij zit." Jan Boskamp heeft aandacht voor de assistgever. "Ik moet zeggen dat Dumfries hem ook heel goed terug legt. Hij legt hem panklaar."

BAM! Mario Götze laat zien waarom PSV hem in huis heeft gehaald! ?? Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 22 oktober 2020

Janssen stipt aan dat PSV beloond wordt voor het hanteren van de lange bal. "Zo zie je maar, dat voetballen en opbouwen steeds... Een lange bal, één duel van Dumfries en je staat voor de goal", ziet de oud-middenvelder. Götze had al meerdere assists op zijn naam kunnen hebben. De Duitser sneed vanaf links naar binnen en legde de bal hoog klaar voor Malen, die echter over de bal trapte. "Hij schept deze bal in de ruimte, fantastische bal", zegt Janssen. "Die moet Malen maken."

Mohamed Ihattaren kreeg door de vele afwezigen bij PSV opnieuw een kans in de basis, maar speelde een onopvallende eerste helft. "Het heeft ook te maken met de mensen die achter hem staan, er zijn heel veel momenten dat hij vrij is maar de bal niet krijgt", zo doelt Janssen op de centrale middenvelders Jorrit Hendrix en Ibrahim Sangaré. "Ze zoeken de aanvallende middenvelders te weinig."