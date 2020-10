Müller: ‘We spelen tegen de grootste schurken van Europa en ik krijg geel?’

Bayern München boekte in de eerste wedstrijd van de groepsfase van de Champions League een klinkende overwinning: 4-0. In eigen stadion werd Atlético Madrid woensdag op een fikse nederlaag getrakteerd door goals van Kingsley Coman (2x), Leon Goretzka en Corentin Tolisso. Na afloop gaat het vooral over een opmerkelijke uitspraak van Thomas Müller tijdens de wedstrijd, wanneer de aanvaller zogenaamd een overtreding had gemaakt op Kieran Trippier.

Na twintig minuten spelen, bij een 0-0 tussenstand, leek Müller op correcte wijze de bal naar Joshua Kimmich te spelen. Tijdens de uitvoering kwam de Duitser in aanraking met Trippier, maar de back kwam te laat om de bal te onderscheppen. Scheidsrechter Michael Oliver was echter van mening dat Müller een overtreding had begaan door te hard het duel in te gaan en gaf de speler geel.

Müller begreep niets van de beslissing, zo blijkt uit zijn woorden na de beslissing van Oliver. "Maak je een grap? Wat is hier aan de hand? Hoe is dit mogelijk? We spelen tegen de grootste schurken van Europa en ik krijg hiervoor geel?", zei Müller. Na afloop wil Hansi Flick weinig kwijt over het incident. Eigenlijk vindt de trainer het wel leuk dat alles goed hoorbaar is nu er geen fans aanwezig zijn.

"Je kan zeggen dat wij heel fysiek voor de dag kwamen na het incident met Müller, maar dat is ook omdat we tegen een ploeg speelden die agressief op de bal is. Thomas coacht de ploeg en motiveert zijn teamgenoten continu. We moesten onze tanden laten zien", zegt Flick, die blij is met de ruime zege. De trainer is lovend over de inzet bij zijn ploeg en deelt complimenten uit aan onder anderen Coman.

?? Wanneer de pass 10x mooier is dan het doelpunt! ?? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 21 oktober 2020

"Drie doelpunten in de laatste twee Champions League-wedstrijden. Als hij zo doorgaat, zijn wij zeer tevreden", lacht Flick over Coman. Ook teamgenoot Goretzka is blij met de prestaties van de Fransman, die startte omdat Leroy Sané geblesseerd was en Serge Gnabry in quarantaine moest. "Hij is een speler die vertrouwen nodig heeft. Hij is een bijzonder talent. Kingsley speelde een fantastische wedstrijd."