Vierklapper bij Barcelona: Frenkie de Jong verlengt contract

Barcelona heeft de contracten van vier spelers verlengd, zo maakt de club dinsdagavond na de 5-1 zege op Ferencváros bekend. Frenkie de Jong lag tot medio 2024 vast in het Camp Nou, maar heeft bijgetekend tot de zomer van 2026. Ook Gerard Piqué (2024), Marc-André ter Stegen (2025) en Clément Lenglet (2026) blijven langer aan de club verbonden, al is aan de contactverlenging van Piqué wel een voorwaarde verbonden.

De contractverlengingen zijn deel van de manier waarop Barcelona de financiële gevolgen van de coronacrisis probeert op te vangen. Volgens berichtgeving in Spanje zullen meerdere spelers eerst loon inleveren, waarna hun salarissen in de komende jaren oploopt. Door spelers langer vast te leggen, worden ze eigenlijk gecompenseerd voor het ingeleverde loon op de korte termijn.

Opvallend is evenwel dat Piqué tot zijn 37ste onder contract zal staan bij Barça, als de verdediger zijn contract uitdient. Zijn vorige verbintenis liep in de zomer van 2022 af. Barcelona maakt echter bekend dat de verlenging pas in werking treedt als Piqué in het seizoen 2021//22 een van tevoren afgesproken aantal wedstrijden speelt. Dinsdagavond kreeg Piqué nog een rode kaart tegen Ferencváros, toen hij zich in een sprintduel liet aftroeven door Tokmac Nguen en de aanvaller aan het shirt trok bij een 3-0 voorsprong.

De afkoopclausule van Piqué bedraagt 500 miljoen euro, wat ook geldt voor Ter Stegen. De keeper, momenteel geblesseerd aan de knie, lag net als Piqué aanvankelijk tot medio 2022 vast. Lenglet, in 2018 overgekomen van Sevilla, had een verbintenis tot en met het seizoen 2022/23. Zijn afkoopsom gaat 300 miljoen euro bedragen, terwijl De Jong 400 miljoen euro kost. Dat was ook voor zijn contractverlenging al het geval.