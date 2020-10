‘Ik droom van Liverpool, maar het zal moeten blijken hoe ver ik kan komen’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor de twintigjarige Jay Idzes, die zich na een heuse transfersoap meteen heeft weten op te werpen als een belangrijke speler voor Go Ahead Eagles.

Door Thijs Verhaar

“Ik hoefde als kind geen astronaut of iets te worden, want het was altijd voetbal, voetbal, voetbal bij mij.” En precies dat is Idzes geworden, al schuilt er ook wel iets van een filosoof in hem. De middenvelder van Kowet is namelijk pas tevreden met zijn loopbaan als hij zichzelf op de laatste dag van zijn profcarrière recht in de spiegel aan kan kijken in de wetenschap dat hij elke dag opnieuw het maximale eruit heeft gehaald. “En dan maakt het me niet eens uit tot welk niveau ik gekomen ben. Natuurlijk droom ik van Liverpool, maar het zal moeten blijken hoe ver ik kan komen. Als ik straks als 35-jarige maar kan zeggen dat ik het nergens heb laten liggen. Dan is mijn carrière geslaagd.”

Om zo hoog mogelijk te komen, heeft hij ook alvast een duidelijk plan uitgestippeld. De zomeraanwinst van Go Ahead Eagles wil het liefst binnen twee jaar de stap naar de Eredivisie maken en vond het daarom een uitstekend idee om FC Eindhoven deze zomer te verruilen voor Deventer. “Deze club moet altijd meedoen in de top 6, dus daarom ben ik hierheen gekomen. Helaas was de voorbereiding niet denderend en ook in de eerste competitieduels lieten we het liggen, maar inmiddels hebben we een stijgende lijn te pakken”, analyseert Idzes, die in de eerste acht officiële wedstrijden nog geen minuut speeltijd miste en met Go Ahead inmiddels aansluiting met de top 5 heeft gevonden na een reeks van zeven punten in drie duels.

Idzes en Co zijn opgeklommen naar de negende plaats en staan in punten gelijk met nummer 5 NEC.

“Wat dat betreft gaat het dus goed, maar ik vind van mezelf wel dat ik vaker in scoringspositie moet komen.” De middenvelder was dit seizoen goed voor één goal en één assist, terwijl hij hoopt aan het einde van het seizoen bij minimaal tien goals betrokken te zijn geweest. “Dat is voor mij wel een individueel doel. Bij Eindhoven stond ik altijd op zes en nu ben ik meer een box-to-box-middenvelder, dus er worden meer doelpunten van mij verwacht”, legt Idzes uit. “Voor ik hier tekende heb ik een paar keer met de trainers gesproken en zij gaven aan dat ze een dynamisch middenveld willen, waarbij ik natuurlijk van waarde kan zijn met mijn duelkracht, drive, inzicht en loopvermogen. Ik kan het goed aan om de hele wedstrijd op en neer te rennen en ben ook redelijk rustig aan de bal.”

Dit seizoen hoopt hij extra ‘voetbalslimmigheidjes’ aan zijn spel toe te voegen, terwijl hij ook wil leren hoe hij effectiever tussen de linies opduikt om nog allrounder te worden. “Ik ben van nature een middenvelder, maar in de jeugd bij PSV stond ik vaak centraal in de verdediging en bij FC Eindhoven stond ik vanwege blessuregevallen soms zelfs links- of rechtsback, al was ik toen al wel omgeturnd tot verdedigende middenvelder. Inmiddels heb ik een centrale rol op het veld, dus ik gok dat ik over vijf jaar spits ben”, lacht Idzes, die er voor de zekerheid gelijk maar even aan toevoegt dat hij zich ‘heel erg goed’ voelt in de as van het veld. “Hier ben ik continu bij het spel betrokken en kan ik mezelf optimaal ontwikkelen. Als mijn linkerbeen dan ook nog sterker word, weet ik zeker dat ik een niveau hogerop niet in de problemen hoef te komen.”

De twintigjarige belofte omschrijft zichzelf daarnaast als een echte teamplayer die graag sturing geeft aan de spelers om zich heen. “Ik denk wel dat ik goed kan coachen in het veld, dus dat mag bij mijn sterke punten.” Al bij al zijn dat heel wat kwaliteiten en dat is precies waarom Go Ahead Eagles hem zo graag wilde inlijven. In eerste instantie werd hij in mei van dit jaar al als transfervrije aanwinst gepresenteerd, maar toen bleek hij toch niet transfervrij te zijn omdat de administratieve afhandeling van zijn contract bij FC Eindhoven niet correct was verlopen. Hierdoor werd zijn contract bij de Brabanders stilzwijgend met een jaar verlengd en stonden zij in hun recht om een transfersom te vragen en eind juli ook te krijgen. “Ik weet niet hoeveel er voor mij betaald is en dat maakt me ook niet uit. Het gaat erom dat ik hier nu ben. Ik heb er nooit aan getwijfeld, maar ben toch blij dat het allemaal is gelukt.”

Idzes verdedigde vorig seizoen nog de kleuren van FC Eindhoven en won dit weekend met 3-0 van z'n oude ploeg.

Tegelijkertijd neemt hij het FC Eindhoven ook niet kwalijk dat de club een buitenkansje zag om de clubkas wat te vullen in de moeizame coronatijd. “Er is geen haat en nijd tussen mij en de club. Ik ben dankzij de mensen daar prof geworden en daar kan ik hen niet genoeg voor bedanken”, aldus de middenvelder, die afgelopen zaterdag met 3-0 van zijn oude club won. “Het was leuk om al die jongens weer te zien. Daar had ik ook echt naar uitgekeken”, verzekert Idzes. Hij merkt dat de jonge selectie van Kowet steeds beter op elkaar ingespeeld raakt en voelt ondanks het gebrek aan supporters in het stadion toch de steun van de fanatieke aanhang. “Zij laten op alle mogelijke manieren weten achter ons te staan en dat geeft ons vertrouwen om te strijden om promotie. Het is een echte volksclub en daar houd ik van.”

Zelf geldt hij ook als een gangmaker binnen de selectie en naar eigen zeggen is hij meestal degene die na de training als laatste naar huis gaat. “Ik woon ook voor het eerst op mezelf en ik zit daar alleen, dus dan is het fijn dat ik veel gezelligheid om me heen heb op de club. De jongens vangen me uitstekend op en ook de fans zijn belangrijk voor me.” De zomeraanwinst kreeg voor aanvang van het seizoen een hoofdrol in een promotiefilmpje waarbij enkele prominente supporters hun seizoenkaart kregen uitgereikt. “Het liefst hadden we bij heel veel fans uit de regio aangeklopt, maar dat is nu helaas niet mogelijk met coronatijd. Toch vond ik het fijn om even te kunnen zien voor wie je het allemaal doet.”

Een volle Adelaarshorst zit er voorlopig niet in voor Idzes, die toch veel steun voelt van de fans.

In zijn eigen appartementje is er volgens Idzes weinig afleiding, dus is hij ook dan veel met voetbal bezig. “In Eindhoven kon ik altijd wel even met mijn moeder of zus praten, maar hier ben ik op mezelf aangewezen”, vertelt de twintigjarige Brabander, die wel een vriendin heeft maar nog niet samen woont. “Ik kook dus elke dag zelf en dat gaat me redelijk goed af. Op de club heb ik pas een kookcursus gevolgd voor jonge jongens die voor het eerst op zichzelf wonen en vanuit huis uit heb ik ook goed leren koken van mijn oma en mijn moeder.” Laatstgenoemde was ook de inspiratiebron om te gaan voetballen, want zij is zelf ook altijd actief geweest bij de lokale voetbalvereniging. “Ik keek dankzij mijn moeder van kleins af aan veel voetbal, dus het was een abc’tje dat ik ook haar voorbeeld zou volgen.”

Idzes was een jaar of acht toen hij voor het eerst het gevoel had dat een profcarrière misschien wel haalbaar zou zijn voor hem. “Toen mocht ik me aansluiten bij PSV. Supervet natuurlijk. Ik ging er jarenlang met veel plezier heen, maar merkte ook dat er veel onderlinge strijd was”, memoreert de middenvelder. “Uiteindelijk ben ik op mijn twaalfde zelf weggegaan toen ik hoorde dat ik het seizoen daarop minder zou gaan spelen. Via de gecombineerde jeugd van VVV/Helmond en later FC Eindhoven heb ik alsnog het betaalde voetbal gehaald en daar ben ik heel blij mee. Het was als kleine jongen al mijn grote droom om prof te worden en voor mijn gevoel ben ik nu op de goede weg”, concludeert Idzes, die ooit in de Premier League hoopt te spelen. “Ik geef er alles voor en tja, you never know… Maar nu eerst hier een paar jaar keihard knallen en promotie afdwingen.”

Naam: Jay Idzes

Geboortedatum: 2 juni 2000

Club: Go Ahead Eagles

Positie: Middenvelder

Sterke punten: Overzicht, coaching, loopvermogen