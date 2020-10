Nick Doodeman steelt show met vijf assists; Roda JC incasseert late gelijkmaker

FC Volendam heeft maandagavond met overtuigende cijfers afgerekend met Jong AZ. Het Andere Oranje was op het AFAS Trainingscomplex met maar liefst 2-6, waarvan vier treffers al in het eerste halfuur vielen, te sterk voor de Alkmaarse talenten. Nick Doodeman was de grote man aan de kant van de bezoekers: hij bereidde maar liefst vijf van de zes doelpunten voor. Doodeman was afgelopen vrijdag tegen Jong PSV ook al goed voor drie assists. Roda JC Kerkrade gaf eerder op de avond al een zeker lijkende overwinning op Telstar weg in de slotfase.

Jong AZ - FC Volendam 2-6

Met 3 doelpunten in de eerste 23 minuten kende FC Volendam een droomstart in Wijdewormer. Al in de vierde minuut maakte Marco Tol de openingstreffer toen hij in twee instanties een corner achter Elber Evora werkte en Francesco Antonucci en Martijn Kaars breidden, allebei op aangeven van Doodeman, de voorsprong al snel verder uit. Via Mohamed Taabouni deed Jong AZ vervolgens vrijwel meteen wat terug, maar vijf minuten na de 1-3 volgde op aangeven van Doodeman alweer de 1-4 van Ibrahim El Kadiri. In de tweede helft trachtten de Alkmaarse talenten de marge opnieuw terug te brengen en door toedoen van Yusuf Barasi kwam Jong AZ terug tot 2-4. Dat bleek echter niet de eindstand, want dankzij twee assists van opnieuw Doodeman werd het in de slotfase nog 2-5 en 2-6 door toedoen van Derry John Murkin en Samuele Mulatierri.

Roda JC Kerkrade - Telstar 1-1

Roda JC ging na drie keer puntverlies op rij op zoek naar een overwinning en leek ook bijna de gehele tweede helft drie punten over te houden aan het bezoek van Telstar. Via een kopbal van Erik Falkenburg, die profiteerde van mistasten van doelman Jasper Schendelaar, was er een paar minuten na de onderbreking namelijk de voorsprong voor de Limburgers. Lange tijd bleef het ook 1-0 voor Roda JC, totdat het twee minuten voor het einde van de officiële speeltijd toch nog misging. Routinier Kees Luijckx maakte namelijk hands in de zestien en Welat Cagro schoot vervolgens de gelijkmaker binnen vanaf de penaltystip. Roda JC moet door deze tegenvaller voorlopig een gaatje laten met de top vier.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 NAC Breda 6 6 0 0 15 18 2 Almere City FC 8 5 3 0 9 18 3 SC Cambuur 7 5 1 1 18 16 4 De Graafschap 7 5 1 1 6 16 5 NEC 7 4 0 3 7 12 6 Roda JC Kerkrade 8 3 3 2 6 12 7 FC Volendam 8 3 3 2 6 12 8 Telstar 8 3 3 2 3 12 9 Go Ahead Eagles 8 3 3 2 3 12 10 Jong Ajax 8 4 0 4 -2 12 11 Excelsior 8 3 1 4 2 10 12 Jong PSV 7 3 0 4 -4 9 13 FC Eindhoven 8 2 3 3 -8 9 14 MVV Maastricht 8 2 2 4 -8 8 15 FC Den Bosch 7 2 1 4 -6 7 16 Helmond Sport 8 2 1 5 -8 7 17 Jong AZ 8 2 1 5 -10 7 18 Jong FC Utrecht 8 2 0 6 -9 6 19 TOP Oss 7 1 2 4 -8 5 20 FC Dordrecht 8 1 2 5 -12 5