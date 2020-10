Megacontract voor zeer gewilde Adama Traoré

N’Golo Kanté werd onlangs in verband gebracht met Real Madrid en Internazionale. De controlerende middenvelder heeft echter niet de intentie om Chelsea op korte termijn te verlaten. (Daily Star)

Erling Haaland is mogelijk bezig aan zijn eerste en laatste volledige seizoen bij Borussia Dortmund. De Noorse spits aast op een overstap naar Real Madrid in de zomer van volgend jaar. (Daily Star)

De Spaans international tekent een nieuw contract bij Wolverhampton Wanderers ter waarde van 110.000 euro per week.

(The Sun)