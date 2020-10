Debutant Ricardo van Rhijn zorgt voor unicum bij comeback van FC Emmen

De wedstrijd tussen FC Emmen en Fortuna Sittard heeft zondagavond geen winnaar opgeleverd. De bezoekers pakten in de eerste helft via Sebastian Polter en Lisandro Semedo een 0-2 voorsprong, maar via Nikolai Laursen en Michael de Leeuw kwam de ploeg van trainer Dick Lukkien na rust langszij: 2-2. Bij FC Emmen maakte Ricardo van Rhijn zijn debuut, waarmee hij de eerste speler is bij de club uit Drenthe met interlands voor Oranje (acht stuks) achter zijn naam.

Met twee punten uit de eerste vier wedstrijden kende FC Emmen geen al te gelukkige seizoensstart, terwijl Fortuna voorafgaand aan het bezoek aan Drenthe twee punten meer had. Het eerste gevaar aan De Oude Meerdijk kwam van de thuisploeg, via Caner Cavlan en een grote kopkans voor De Leeuw. De ban werd na achttien minuten spelen echter aan de andere kant gebroken. Cavlan gleed uit en bood Semedo daarmee de mogelijkheid om Polter in stelling te brengen, waarna de Duitse spits koeltjes de openingstreffer tegen de touwen schoot.

Vijf minuten na de openingstreffer verdubbelde Fortuna de marge. Deze keer profiteerde Semedo zelf van een slordigheid in de defensie van FC Emmen en bracht de 0-2 op het scorebord. De thuisploeg liet het er niet bij zitten en kreeg de nodige mogelijkheden op de aansluitingstreffer. Simon Tibbling, Laursen en De Leeuw verzuimden echter om FC Emmen nog voor rust terug te brengen in de wedstrijd. Aan de andere kant had Zian Flemming een mogelijkheid om de score in de eerste helft nog naar 0-3 te tillen.

Kort na rust werd de spanning alsnog teruggebracht in het duel. Alexei Koselev voorkwam in eerste instantie nog een treffer van De Leeuw, maar was kansloos op de rebound van Laursen. De gelijkmaker liet vervolgens niet lang op zich wachten, want negen minuten later was het opnieuw raak voor FC Emmen. Op aangeven van Cavlan wist De Leeuw Koselev nu wél te verschalken. Ondertussen was Van Rhijn bij FC Emmen binnen de lijnen gekomen en hij is de eerste speler voor de club uit Drenthe met interlands voor Oranje achter zijn naam.

Het leek er vervolgens lang op dat het duel geen winnaar zou krijgen. Een kopbal van Laursen was tot drie minuten voor tijd het voornaamste wapenfeit in het duel, tot Fortuna nog leek te scoren. Emil Hansson leek de Limburgers een late overwinning te bezorgen, maar zijn treffer werd geannuleerd wegens buitenspel. Nadat ook een vrije trap van Flemming niet het winnende doelpunt had opgeleverd, kwam er na 93 minuten geen winnaar aan De Oude Meerdijk.