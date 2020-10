Perez en De Boer spijkerhard: ‘Het is gooien met een dobbelsteen’

Feyenoord speelde zondagmiddag met 1-1 gelijk tegen stadsgenoot Sparta Rotterdam. De ploeg van Dick Advocaat kwam in De Kuip slecht voor de dag en mocht van geluk spreken dat Deroy Duarte vlak voor het laatste fluitsignaal tegen doelman Justin Bijlow aanschoot. Aanvoerder Steven Berghuis en Advocaat tonen zich na afloop niet tevreden over de prestatie en ook Ronald de Boer en Kenneth Perez zijn in de studio van FOX Sports hard over het spel van Feyenoord.

"De eerste helft was oké, maar slordig", zegt Berghuis voor de camera van de tv-zender. "In een aantal belangrijke situaties hadden we tot kansen kunnen komen, maar we speelden te veel one touch. In de tweede helft werd het een vechtwedstrijd, dat deed Sparta goed. Wij gaan erin mee. Het is een verdiend punt voor Sparta. We wilden vroeg storen. In balbezit wilden we gewoon net als tegen Willem II (1-4 winst, red.) elkaar proberen te vinden. In de eerste helft kan je ook 2-0, 3-0 voor staan", stelt de aanvaller.

Advocaat zag dat zijn team 'heel moeizaam' speelde. "Op het einde kom je nog goed weg door een uitstekende redding van de keeper. Ik kan wel leven met 1-1", aldus de coach, die het ook positief bekijkt. "We hebben nog steeds niet verloren. Je hoopt toch progressie te maken met de groep." Advocaat hoopte dat Feyenoord de goede lijn kon doortrekken. "De training was aardig, maar dan zie je dat het in de wedstrijd er niet uitkomt. De beleving was er alleen van Sparta. Dat deden zij goed."

Perez zegt in de studio van FOX Sports dat het spel van Feyenoord heel moeizaam is. "Het is heel broos, het is blijkbaar een heel dun lijntje bij Feyenoord. Het is een dobbelsteen gooien. Het is gooien en dan moet je maar zien wat het niveau zal zijn. Er is totaal geen samenhang. Iets van: hoe doen we het samen? Het was heel slecht wat Feyenoord liet zien", aldus de Deense analist.

De Boer is het eens met Perez en ziet het resultaat als voorbeeld hoe opportunistisch het voetbal is. "Drie weken geleden (tegen ADO Den Haag, 4-2 winst, red.) was het niet geweldig", zegt de voormalig international van Oranje. "Twee weken geleden wonnen ze (met 1-4 van Willem II, red.) en alles bij Feyenoord was weer hosanna. Nu spelen ze weer gelijk en het is weer helemaal niks."