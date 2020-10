Weghorst maakt eerste Bundesliga-doelpunt van 2020/21 op belangrijk moment

Wout Weghorst heeft VfL Wolfsburg zaterdagavond behoed voor een nederlaag bij Borussia Mönchengladbach. Door een laat doelpunt van de spits remiseerden die Wölfe voor de vierde keer in evenzoveel wedstrijden dit seizoen: 1-1. Borussia Mönchengladbach heeft één punt meer verzameld: met vijf punten uit vier duels overnacht de club op de tiende positie in de Bundesliga.

Jonas Hofmann brak de wedstrijd twaalf minuten voor tijd open. De buitenspeler van Borussia Mönchengladbach verzilverde een penalty, die was toegekend nadat doelman Koen Casteels een overtreding beging op Marcus Thuram. Het laatste woord was echter aan Weghorst: de spits ontving de bal in het strafschopgebied van Ridle Baku en was succesvol met een hard schot uit de draai. Het was zijn eerste doelpunt van het nieuwe Bundesliga-seizoen.