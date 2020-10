Chelsea incasseert grote dreun tijdens debuut van Hakim Ziyech

Chelsea heeft zaterdagmiddag op de valreep punten gemorst tegen Southampton. De ploeg van Frank Lampard kende eigenlijk de gehele wedstrijd moeite met the Saints, die sterk voor de dag kwamen en in de blessuretijd een punt meenamen: 3-3. Timo Werner was met twee doelpunten en een assist de uitblinker bij Chelsea, maar Jannik Vestergaard bepaalde de eindstand. Hakim Ziyech maakte als invaller zijn debuut voor Chelsea.

Negentien minuten voor tijd maakte Ziyech zijn entree als vervanger van Mason Mount. Op dat moment leidde Chelsea met 3-2, vooral dankzij een uitblinkende Werner. De spits maakte na een kwartier zijn eerste Premier League-doelpunt na een bijzonder fraaie actie. Werner kreeg een pass van Ben Chilwell, waarna hij verdediger Jan Bednarek op het verkeerde been zette met een overstapje. Vervolgens sprintte Werner richting het strafschopgebied, waar hij de verdedigers uitspeelde en afrondde met een laag schot achter keeper Alex McCarthy.

Niemand ziet aankomen wat Timo Werner met deze bal doet ?????? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 17 oktober 2020

Werner scoorde een minuut nadat hij een kopdoelpunt afgekeurd zag worden omdat hij buitenspel stond. De Duitser kwam alsnog uit op een totaal van twee doelpunten tegen Southampton, want na een klein halfuur verdubbelde hij de marge. Opnieuw ging er een goede individuele actie aan het doelpunt vooraf. Werner werd gelanceerd door een lange bal van Jorginho, troefde verdediger Vestergaard af in een fysiek duel en wipte de bal handig over de uitgekomen McCarthy, alvorens in een leeg doel af te werken.

Kort voor de pauze vond Southampton echter de aansluiting. De bezoekers lanceerden een rappe aanval na balverlies van Kai Havertz op het middenveld. Uiteindelijk omzeilde Danny Ings doelman Kepa Arrizabalaga handig in het zestienmetergebied en was het een koud kunstje om voor de 2-1 aan te tekenen. Door fouten van doelman Kepa, die een basisplek had door de blessure van Edouard Mendy, en verdediger Kurt Zouma, kwam Southampton na de pauze zelfs op gelijke hoogte. Het was Charlie Adams die de stand elf minuten na de pauze op gelijke hoogte bracht.

Nou. Door de blessure van Edouard Mendy mocht Kepa, de man van tachtig miljoen euro, zich weer eens laten zien. Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 17 oktober 2020

De aanvaller profiteerde van een zwakke terugspeelpass van Zouma op Kepa. De keeper kwam zijn doel uit, maar twijfelde en gleed uiteindelijk naast de bal. Daardoor kon Adams er 2-2 van maken. Slechts twee minuten later greep Chelsea echter opnieuw de leiding, ditmaal na een assist van Werner. Hij werd bediend door Christian Pulisic en vond landgenoot Havertz, die er 3-2 van maakte. In de tweede minuut voor de blessuretijd dompelde Vestergaard de thuisploeg echter in rouw,door een schot van Theo Walcott met het hoofd te verlengen: 3-3. Ziyech werd bij zijn debuut gezocht door zijn ploeggenoten en probeerde het spel vooruit te helpen, maar was niet altijd zuiver in de passing en zijn voortzetting.