‘Natuurlijk was ik vanuit Ajax het liefst naar Barcelona gegaan’

Ricardo van Rhijn tekende begin oktober een contract bij FC Emmen. De 29-jarige verdediger heeft namens Ajax 136 wedstrijden gespeeld en heeft ook veel ervaring in bijvoorbeeld de Champions League opgedaan. Critici kunnen beweren dat Van Rhijn zijn potentie zodoende niet heeft ingelost. "Dat klopt, dat zou je inderdaad kunnen zeggen. Maar dit is het pad dat ik nu bewandel", reageert de back in gesprek met de NOS.

Na zijn vertrek bij Ajax in 2016 speelde Van Rhijn achtereenvolgens bij Club Brugge, AZ en sc Heerenveen. "Natuurlijk was ik vanuit Ajax het liefst naar Barcelona gegaan, maar dat is voor een kleine groep weggelegd. Ik moet blij zijn dat ik op dit niveau kan voetballen bij een leuke club", aldus de verdediger, wiens cv in ieder geval indruk maakt op de spelers van FC Emmen.

"Ze hebben me gevraagd naar mijn mooiste wedstrijd en in welke stadions ik allemaal heb gespeeld", lacht de routinier. "Dan kan ik een mooi lijstje noemen. Ik probeer die ervaringen mee te nemen op het veld en de jongens hier te coachen, die rol moet ik op me nemen dit seizoen." Van Rhijn erkent dat FC Emmen niet zijn eerste optie was.

De verdediger genoot belangstelling van clubs uit Griekenland, Israël en Frankrijk, maar de juiste club meldde zich niet. "Iedereen weet dat ik daarop hoopte, maar corona heeft z'n impact wel gehad op de voetbalwereld. Op een gegeven moment merk je dat het wat stilletjes wordt op de markt, zowel in het algemeen als bij jezelf. Dat zijn zenuwachtige momenten. Dan denk je: het wordt nu wel tijd voor duidelijkheid, want dat geeft rust."