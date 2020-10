‘Als Steven Berghuis naar RKC Waalwijk kijkt, weet hij wat er gaat gebeuren’

Ola John hoopt bij RKC Waalwijk te laten zien wat hij kan. De aanvaller kwam op de slotdag van de transfermarkt over van Vitória Guimarães en keerde daarmee na acht jaar terug in de Eredivisie. De inmiddels 28-jarige John vertelt in een interview met FOX Sports dat hij nog altijd de dezelfde speler is als bij FC Twente, de club waarvoor hij tussen 2010 en 2012 uitkwam.

"Iedereen die acht à negen jaar geleden naar de Eredivisie keek, weet wat ik kan. Die speler ben ik nog steeds: veel snelheid, acties, doelpunten, assists... Dat kunnen jullie van mij verwachten", verzekert John, die eigenlijk wilde terugkeren bij Twente. Die club blijft zijn 'jeugdliefde', vertelt hij. "Daar ben ik de speler geworden die ik nu ben. Voordat ik hier kwam, dacht ik: als ik terugga naar Nederland, wil ik misschien wel terug naar huis."

John voerde daarom een gesprek met de clubleiding van Twente. Hij kreeg echter te horen dat de ploeg van trainer Ron Jans al dubbel bezet was en daarom geen behoefte had aan de rentree van de enkelvoudig international van het Nederlands elftal. "Dan moet je toch verder kijken. RKC was de juiste club voor mij", aldus John, die op 24 juli zijn laatste wedstrijd speelde voor Guimarães. "De afgelopen drie weken heb ik niet heel veel gedaan, dus ik doe het rustig aan. We hebben nog alle tijd."

John speelde bij Twente samen met Steven Berghuis, die hem in februari in een interview met het Algemeen Dagblad de beste speler noemde met wie hij ooit speelde, ondanks dat hij ook zij aan zij stond met namen als Dirk Kuyt, Robin van Persie, Wesley Sneijder, Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum en Arjen Robben. John zegt lachend dat Berghuis 'weet wat er gaat gebeuren' als hij naar een wedstrijd van RKC gaat kijken en John op het veld staat. "Wij hebben natuurlijk een heel goede ploeg en ik hoop daar meer kwaliteit aan toe te voegen."