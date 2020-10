Maandag, 12 Oktober 2020

Real Madrid bereid om 45 miljoen verlies te nemen

Bournemouth hoopt Joshua King nog te kunnen slijten. De Noorse aanvaller zit in zijn laatste contractjaar en geniet belangstelling van Everton en West Ham United, al werd een bod van vijftien miljoen euro van the Hammers van tafel geveegd. (The Sun)

Ondertussen naderen West Ham United en Brentford een akkoord over Said Benrahma. Er moet waarschijnlijk wel ruim 27 miljoen euro op tafel komen om de aanvaller los te weken bij de Championship-club. (The Sun)

Real Madrid heeft genoeg gezien van Eden Hazard. De vorig jaar van Chelsea overgekomen aanvaller mag in 2021 vertrekken en de Koninklijke vreest dat zijn waarde gedaald is van 100 naar 55 miljoen euro. (Don Balon)

Manchester United versterkte zich onlangs met Facundo Pellistri, maar gaat hem spoedig verhuren. De jonge Uruguayaanse vleugelaanvaller keert terug bij Peñarol, de club waarvan hij werd overgenomen. (The Sun)

Manchester United is niet langer in de markt voor Jadon Sancho. The Red Devils slaagden er afgelopen zomer niet in om hem over te nemen van Borussia Dortmund en hebben nu meer vertrouwen in Shola Shoretire uit de eigen jeugdopleiding. (Daily Mirror)