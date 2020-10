V/d Beek en Aké staan erg hoog op lijst met slechtste deals in Engeland

De transfer van Donny van de Beek naar Manchester United is na de komst van Edinson Cavani de slechtste deal die in de afgelopen transferperiode in Engeland is gesloten, zo valt te concluderen uit een enquête van The Athletic onder zaakwaarnemers. Het Engelse platform besloot achttien belangenbehartigers te vragen naar de slechtste deals van afgelopen periode en Van de Beek werd daarbij vaak genoemd.

Bij de antwoorden hielden de zaakwaarnemers rekening met diverse factoren, zoals de transfersommen, het salaris van de aanwinst en zijn mogelijke bijdrage aan de ploeg. De transfer van Cavani naar Manchester United wordt gezien als de vreemdste overeenkomst. De 33-jarige spits, die transfervrij is overgekomen van Paris Saint-Germain en circa 200.000 euro per week verdient bij United, kreeg 28 procent van de stemmen. "Ga je dan goed met je budget om?", vraagt een zaakwaarnemer zich af.

Ook Van de Beek (11 procent) komt er slecht vanaf. Veel zaakwaarnemers vragen zich af of de ex-middenvelder van Ajax wel minimaal 39 miljoen euro en een weeksalaris van 120.000 euro waard is. Ook twijfelt men of Van de Beek wel nodig is bij het huidige United. Verdediger Nathan Aké, die Bournemouth inruilde voor Manchester City, kreeg net als veel andere spelers circa zes procent van de stemmen en neemt de gedeeltelijke derde plek in de lijst in.

De slechtste deals van de afgelopen transferperiode:

1. Edinson Cavani naar Manchester United (transfervrij van Paris Saint-Germain)

2. Donny van de Beek naar Manchester United (van Ajax voor minimaal 39 miljoen euro)

3. Nathan Aké naar Manchester City (van Bournemouth voor 45,3 miljoen euro)

4. Amad Diallo naar Manchester United (in januari van Atalanta voor 21 miljoen euro)

5. Grady Diangana naar WBA (van West Ham United voor 13,5 miljoen euro)

6. Wesley Fofana naar Leicester City (van Saint- Étienne voor 35 miljoen euro)

7. Kai Havertz naar Chelsea (van Bayer Leverkusen voor 80 miljoen euro)

8. Thomas Partey naar Arsenal (van Atlético Madrid voor 50 miljoen euro)

9. Callum Robinson naar WBA (ruildeal met Sheffield United voor Oliver Burke)

10. Nélson Semedo naar Wolverhampton Wanderers (van Barcelona voor 30 miljoen euro)

11. Fábio Silva naar Wolverhampton Wanderers (van FC Porto voor 40 miljoen euro)

12. Carlos Vinícius naar Tottenham Hotspur (gehuurd van Benfica)