Dik zevenduizend fans van Telstar balen zaterdagavond in extra tijd

De ontmoeting tussen Telstar en TOP Oss in de Keuken Kampioen Divisie heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. Het team van Andries Jonker leek in 'het dubbel uitverkochte stadion' op weg naar een minimale overwinning, maar in de extra tijd zagen ruim zevenduizend virtuele fans hoe het toch nog fout ging: 1-1. De club uit Velsen-Zuid verkocht in aanloop naar de wedstrijd namelijk 7.436 virtuele tickets, terwijl het stadion slechts een capaciteit van 3.063 zitplaatsen heeft.

De virtuele actie van Telstar is om de vader van persvoorlichter Dennis Bliek een hart onder de riem te steken. Piet Bliek ving meer dan dertig jaar pleegkinderen op en daarom wilde de club graag iets terug doen. Fans betaalden symbolisch een kaartje ter waarde van 1 euro en 63 cent, als knipoog naar het oprichtingsjaar van de club: 1963. Zaterdagavond bleek dat er meer dan tienduizend euro is opgehaald.

Sebastian Soto maakte binnen vijf minuten op aangeven van Daniel Adshead de openingstreffer: 1-0. Telstar had daarna via Ilias Bronkhorst en Benaissa Benamar uitzicht op de 2-0, terwijl Kyvon Leidsman en Dean Guezen aan de andere kant ook een poging waagden. In de slotfase kreeg invaller Redouan Taha een kans op aangeven van Bronkhorst, maar hij kopte naast. Een jammerlijke misser omdat invaller Cas Peters in de extra tijd voor de 1-1 zorgde.

Het opmerkelijkste moment gebeurde in de 63ste minuut. Het spel werd even stilgelegd nadat er vuurwerk buiten het stadion werd afgestoken en zelfs van buiten het stadion middels een soort parachute op het veld kwam. Telstar blijft door de remise steken op elf punten uit zeven duels, waarmee het de zesde plaats bezet. TOP Oss heeft nu vijf punten en is nu achttiende.