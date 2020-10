Horrorblessure Santiago Arias laat iedereen huilen en gaat wereld over

Colombia zegevierde vrijdagavond in de kwalificatiefase voor het WK van 2022 met 3-0 over Venezuela, maar een horrorblessure voor Santiago Arias overschaduwde de overwinning in Baranquilla. De rechterverdediger raakte al na een paar minuten na een duel met Darwin Machis om de bal zwaargeblesseerd aan zijn linkerenkel en verging van de pijn. Tal van spelers konden het aanzicht van de enkel niet verdragen en barstten in huilen uit.

Machis kreeg van de dienstdoende scheidsrechter een rode kaart, maar na inmenging van de VAR werd deze kaart ingetrokken. De verwachting is dat Arias vier tot zes maanden aan de kant zal staan, zo schrijven media in Colombia. De lange absentie van de Colombiaan is ook een hard gelag voor het Bayer Leverkusen van Peter Bosz. Arias maakte de overstap op huurbasis van Atlético Madrid naar Bayer, waar hij tot dusver één keer meedeed.

???? Nu al EINDE SEIZOEN voor Santiago Arias??? ?? ?? Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 9 oktober 2020

Colombia, met John Medina op de plek van Arias, liet in het restant van de wedstrijd zien waarom men een van de favorieten is om bij de eerste vier in de kwalificatiefase te eindigen. Na zestien minuten spelen verzilverde Duván Zapata een lage pass van Juan Cuadrado en tien minuten denderde Johan Mojica door de Venezolaanse defensie heen, waarna Luis Muriel met rechts het tweede doelpunt van de avond maakte.

In de extra tijd van de eerste helft scoorde Muriel opnieuw: hij liet Jhon Chancellor zijn hielen zien en verschalkte Wuilker Fariñez met een hard schot. In de tweede helft was Colombia niet in staat om de score verder uit te breiden. Het was de eerste interland voor bondscoach José Peseiro. Voorganger Rafael Dudamel vertrok aan het begin van het jaar na een dispuut met de Colombiaanse voetbalbond.