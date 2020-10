Koeman imponeert als trainer en mens: ‘Ik mocht zo lang blijven als ik wilde’

Maxwell onderhoudt nog altijd een goede band met Ronald Koeman. De voormalig linkervleugelverdediger werkte bij Ajax samen met de huidige trainer van Barcelona en leerde veel van de oud-verdediger. In gesprek met ELF Voetbal geeft de 39-jarige Braziliaan aan dat hij vanaf de eerste ontmoeting een klik had met Koeman, die vanaf 2001 tot 2005 de trainer van Ajax was.

"Als jonge Braziliaan wilde ik constant aanvallen, maar door Ronald ging ik meer doseren. Tactisch denken. Als Hatem Trabelsi op rechts opkwam, moest ik blijven staan. En andersom. Ik heb veel goede coaches gehad maar Koeman was de belangrijkste in mijn loopbaan", zegt Maxwell, die nog altijd contact heeft met de trainer. "Ik heb hem een paar maanden terug een bericht gestuurd toen hij in het ziekenhuis lag en heb hem gefeliciteerd met zijn baan bij Barcelona."

"In mijn laatste jaren sprak ik ook met Ronald over wanneer ik moest stoppen. Hij zei dat ik moest blijven voetballen zolang ik er plezier in had en het nog kon. Voetballen blijft mooier dan in een andere rol bij een club werken, zei hij." Ook op menselijk vlak was Koeman een voorbeeld voor Maxwell. De oud-linksback geeft als voorbeeld de reactie van de trainer bij het auto-ongeluk van Gustavo, de broer van Maxwell.

"Ik vloog direct terug naar Brazilië, maar toen ik in het ziekenhuis aankwam was hij net een uur ervoor overleden. Ik mocht van Ronald en Ajax zo lang blijven als ik wilde. Ik nam de tijd, maar besloot na het afscheid van mijn broer terug te keren naar Amsterdam. Dat had Gustavo ook zo gewild", aldus Maxwell.