PSV bedingt koopoptie in deal met Bayern München

PSV heeft zich dinsdagavond verzekerd van de komst van Adrian Fein. De Eindhovenaren melden via de officiële kanalen dat de 21-jarige middenvelder dit seizoen wordt gehuurd van Bayern München. Een langere samenwerking behoort ook tot de opties, aangezien technisch manager John de Jong erin is geslaagd om een optie tot koop in de deal op te laten nemen.

De komst van Fein hing al enige tijd in de lucht, aangezien verschillende media maandag al melding maakten van zijn komst. De centrale middenvelder, die eventueel ook centraal achterin uit de voeten kan, werd opgeleid door Bayern en speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor Hamburger SV. Namens die Rothosen kwam hij tot 31 wedstrijden in de 2. Bundesliga.

“Na een jaar vechten om promotie naar de Bundesliga met Hamburger SV is dit een perfecte volgende stap in mijn ontwikkeling”, reageert Fein op zijn overstap. De middenvelder speelde voor zijn periode in Hamburg op huurbasis voor SSV Jahn Regensburg: “Een prima route, want ik heb in de voorbije drie seizoenen veel gespeeld. Eerst met Bayern II in de Regionalliga en vervolgens twee seizoenen op rij in de 2. Bundesliga. Heel leerzaam.”

“Het is voor mij nu zaak om op het hoogste niveau aan de slag te gaan. Bij PSV gaan we om de prijzen spelen en zijn er ook Europese ambities. Dat zijn voor mij doorslaggevende factoren geweest om voor deze club te kiezen. En natuurlijk is het prettig dat er met Roger Schmidt een trainer met een geweldige reputatie werkzaam is. Dat heeft voor mij ook een rol gespeeld”, vervolgt hij.

De Jong heeft hoge verwachtingen van zijn nieuwste aanwinst: “Adrian is een verdedigende middenvelder met een goede pass en brengt daarnaast ook lengte en loopvermogen met zich mee. Adrian heeft bij HSV echt een prima seizoen gedraaid en is toe aan een hoger niveau. Wij denken dat hij voor ons van toegevoegde waarde is en daarom hebben we de koopoptie bedongen.” Het is nog niet duidelijk om welk bedrag het bij deze optie gaat. De verwachting is dat PSV voor het sluiten van de transfermarkt dinsdagavond om 23.59 uur ook nog de komst van Marco van Ginkel aankondigt.