Internazionale breidt Manchester United-enclave verder uit

Internazionale heeft maandag de komst van Matteo Darmian afgerond. De rechtsback wordt dit seizoen gehuurd van Parma, waarna i Nerazzurri verplicht zijn om hem definitief over te nemen. Darmian geeft trainer Antonio Conte een extra optie op de rechterflank en gaat de concurrentie aan met spelers als Achraf Hakimi en Danilo D’Ambrosio.

De komst van Darmian is opvallend te noemen, aangezien hij alweer de vierde ex-speler van Manchester United in de selectie van Inter wordt. De Milanezen betaalden the Red Devils vorig jaar 74 miljoen euro voor Romelu Lukaku, terwijl gedurende het seizoen ook Alexis Sánchez en Ashley Young werden overgenomen.

Darmian stond tussen 2015 en 2019 onder contract op Old Trafford, maar een groot succes werd zijn periode in Engeland niet. De dertigjarige Italiaan speelde uiteindelijk 92 wedstrijden namens Manchester United, waarvan slechts 6 in zijn laatste Premier League-seizoen. In de afgelopen voetbaljaargang was hij bij Parma wel een onbetwiste basisspeler.

Darmian is na Hakimi, Aleksander Kolarov en Arturo Vidal de volgende versterking voor de selectie van Conte, die dit seizoen serieus aanspraak hoopt te kunnen maken op de Italiaanse landstitel. Inter won twee van zijn drie wedstrijden tot nu toe en bezet momenteel de vierde plek in de Serie A.