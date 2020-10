AS Roma boekt dankzij prachtige eerste goal van Pedro eindelijk resultaat

AS Roma heeft zaterdagavond voor het eerst dit seizoen een competitiewedstrijd winnend afgesloten. De hoofdstedelingen wonnen dankzij een afstandsschot van Pedro met 0-1 van Udinese. Bij de thuisploeg begonnen Hidde ter Avest en Thomas Ouwejan in de basis als respectievelijk rechts- en linkshalf. Aan de zijde van AS Roma viel Justin Kluivert zeven minuten voor tijd in, te kort voor de vleugelspits om een rol van betekenis te spelen.

Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam in de 55ste minuut op prachtige wijze van Pedro. De van Chelsea overgekomen vleugelaanvaller ontving de bal op een meter of twintig van het doel en ramde die kiezelhard via de binnenkant van de paal binnen: 0-1. Het betekende de eerste treffer van Pedro in dienst van AS Roma. Namens Udinese was Ouwejan nog dicht bij de gelijkmaker, maar de voormalig middenvelder van AZ schoot net naast.