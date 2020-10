Vreselijke reeks van ADO ten einde na goal van debutant in minuut 93

ADO Den Haag heeft de eerste drie punten in de Eredivisie binnen. Het team van Aleksandar Rankovic won zaterdagavond in extremis bij VVV-Venlo en dat betekende de eerste punten na drie opeenvolgende nederlagen: 1-2. Het was bovendien voor het eerst na liefst elf duels in de Eredivisie dat ADO won na een gelijkopgaande ruststand. Het was debutant David Philipp die de club uit de Hofstad diep in de extra tijd de overwinning bezorgde.

De openingsfase was zonder meer spectaculair, met twee doelpunten in de eerste vier minuten. Op aanwijzen van de VAR werd de bal op de stip gelegd na een handsbal van Roy Gelmi. Shaquille Pinas faalde niet vanaf elf meter, net als afgelopen weekeinde tegen Feyenoord: 0-1. De Haagse vreugde was echter van korte duur. Een minuut na de openingstreffer had Luuk Koopmans geen antwoord op een halve omhaal van Georgios Giakoumakis, die daarmee zijn vierde van het seizoen maakte: 1-1.

VVV en ADO hielden elkaar in het restant van de eerste helft in evenwicht. Echt grote kansen waren er bijna niet meer. Na een reeks speldenprikjes over en weer, met onder meer mogelijkheden voor Joshua John, Vicente Besuijen en Peet Bijen, kreeg ADO op slag van rust toch nog de grootste kans van de wedstrijd na de levendige openingsfase. Jonas Arweiler brak door in het strafschopgebied en legde goed terug op Amar Catic, maar zijn schot eindigde op de benen van Thorsten Kirschbaum.

Blessureleed bij Kirschbaum zorgde ervoor dat Delano van Crooij, de broer van Vito van Crooij, na rust onder de lat plaatsnam. VVV en ADO creëerden maar weinig in het tweede bedrijf en zochten vooral naar een gaatje in de defensie. Pas na ruim een uur spelen werd Koopmans enigszins aan het werk gezet toen hij een kopbal van Van Crooij eenvoudig keerde. Luttele minuten later liet ADO juist na om aan de leiding te gaan. Na een goede actie van Milan van Ewijk kwam Besuijen niet verder dan een slappe poging op doel.

Bij VVV groeide Arjan Swinkels met 35 jaar en 354 dagen uit tot de oudste debuterende veldspeler van de Venlonaren in de Eredivisie. De verdediger kwam na dik een uur spelen binnen de lijnen voor een andere debutant, Zinédine Machach. Het was echter een debutant van ADO, waar Michiel Kramer ook een kwartier voor tijd zijn opwachting had gemaakt, die het duel uit balans kreeg. De voor Catic ingevallen Philipp zorgde in de 93e minuut voor het klassenverschil: Kramer kopte door, Besuijen legde de bal diep en de huurling van Werder Bremen rondde koelbloedig af.