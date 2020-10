Werder Bremen wacht nog altijd op Marc Overmars

Het is nog altijd geen uitgemaakte zaak dat Davy Klaassen terugkeert bij Ajax. De middenvelder speelde zaterdag vijf kwartier in de 1-0 zege van Werder Bremen op Arminia Bielefeld, maar technisch directeur Frank Baumann en trainer Florian Kohfeldt gaven na afloop aan het vooralsnog niet te zien als de laatste keer dat hij het tenue van die Grün-Weissen om de schouders droeg.

“Tot nu toe was het bod nog niet tot onze tevredenheid. Als het niet verandert, dan blijft Davy bij ons”, benadrukte Baumann. “Als er wel wat verandert, en dat kan zomaar gebeuren, dan zal Davy ons verlaten.” Kohfeldt wilde het woord ‘afscheidswedstrijd’ niet in de mond nemen. “Er is nog niets duidelijk. Hij heeft vandaag alles gegeven wat hij in zich had. En als hij blijft, dan zal hij alles voor deze club blijven geven.”

“Van een afscheid heb ik vandaag niets gezien”, benadrukte Kohfeldt. Klaassen verruilde Ajax drie jaar geleden voor 27 miljoen euro voor Everton. Na een mislukt avontuur op Goodison Park trok de middenvelder een jaar later al naar Werder Bremen, waar hij met een jaarsalaris van 3,5 miljoen euro de absolute grootverdiener is. Hij is bereid om een flink deel van zijn salaris op te geven om de transfer naar Ajax mogelijk te maken, terwijl Werder het geld ook goed kan gebruiken.

Ajax laat geen dragende spelers meer vertrekken voordat de transfermarkt op 6 oktober weer op slot gaat. De club denkt onvoldoende tijd te hebben om nog goede vervangers aan te trekken. “Ik ga ervan uit dat we het met deze groep gaan doen", zei trainer Erik ten Hag donderdagavond. “We willen er eigenlijk nog een speler bij hebben.”

Ten Hag wilde niet bevestigen of directeur voetbalzaken Marc Overmars op dit moment zijn best doet om Klaassen terug te halen. “Dat zou kunnen”, zei Ten Hag. “Maar we hebben nog meer ijzers in het vuur. Al is onze selectie nu ook al in balans.” Duitse media stellen dat Werder vast blijft houden aan de vraagprijs van vijftien miljoen euro. Ajax zou tot dusver twaalf miljoen euro hebben geboden. Het tweede bod van negen miljoen euro plus drie miljoen euro aan bonussen werd echter niet geaccepteerd in Noord-Duitsland.