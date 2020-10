Oussama Tannane blinkt opnieuw uit bij ijzersterk Vitesse

Vitesse heeft zich zaterdagavond uitstekend herpakt op de nederlaag van vorige week tegen Ajax. De ploeg van trainer Thomas Letsch was in eigen huis heer en meester tegen Heracles Almelo, dat met 3-0 werd verslagen. Opnieuw speelde sterspeler Oussama Tannane een grote rol aan de zijde van Vitesse, door met een prachtige steekbal de 2-0 op te zetten en zelf de derde goal te maken.

In de vierde minuut van de wedstrijd had Heracles de leiding moeten nemen. Riechedly Bazoer gaf de bal zomaar weg en stuurde Rai Vloet daarmee richting zijn eigen doelman Remco Pasveer. De aanvaller van Heracles mikte vervolgens rakelings naast. Vitesse nam daarna het heft in handen en het was dan ook geen verrassing dat de Arnhemmers na een ruim half uur scoorden. Matus Bero pikte een afgeslagen bal op de rand van de zestien op en bezorgde de bal via een subtiele steekbal bij Luïs Openda, die oog in oog met doelman Michael Brouwer zijn eerste doelpunt namens Vitesse maakte: 1-0.

Drie minuten later maakte de thuisploeg de tweede treffer van de wedstrijd. Tannane stond aan de basis daarvan, door op schitterende wijze Openda weg te sturen achter de defensie van Heracles. De Belgische aanvaller bediende met een lage pass Oussama Darfalou, die binnen tikte: 2-0. Bij Heracles viel direct na rust Silvester van de Water in. De vleugelaanvaller, die na zijn afgeketste transfer weer in genade is aangenomen, kreeg in de 56ste minuut een goede kans, maar mikte nipt naast.

Dichterbij het doel van Vitesse dan dat wist Heracles echter niet meer te komen. Aan de overzijde van het veld beslisten de Gelderlanders de wedstrijd vervolgens. Darfalou kopte de bal terug op Tannane, die in een vloeiende beweging de half stuitende bal meenam en die vanaf de rand van de zestien in de verre hoek knalde: 3-0.