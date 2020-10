‘Ik hoop dat de Utrecht-fans niet vergeten wat Sean voor de club gedaan heeft'

FC Utrecht speelde in de eigen Galgenwaard tegen koploper sc Heerenveen en was aardig op dreef. Ondanks 38 schoten, waarvan 27 op doel, bleef FC Utrecht steken op een 1-1 gelijkspel na doelpunten van Henk Veerman en Gyrano Kerk. Reserve-aanvoerder Mark van der Maarel verscheen na afloop voor de camera bij Voetbalzone en ging onder meer in op het vertrek van Sean Klaiber naar Ajax.

