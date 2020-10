Jong PSV na rust op stoom; Jong FC Utrecht stunt in Deventer

Jong PSV heeft uitstekende zaken in de Keuken Kampioen Divisie. Het beloftenelftal uit Eindhoven won vrijdagavond op eigen veld met ruime cijfers van Telstar: 3-0. De winnende formatie van trainer Peter Uneken stijgt dankzij de comfortabele overwinning naar de zevende plaats op de ranglijst. In de andere wedstrijd die om 18.45 uur was begonnen wist FC Utrecht in de slotminuut te winnen van Go Ahead Eagles: 2-3.

Jong PSV - Telstar 3-0

Alle doelpunten van vrijdagavond vielen in de tweede helft. In de 57ste minuut brak Nigel Thomas de ban voor Jong PSV, dat na rust een duidelijk overwicht had. Slechts drie minuten later werd de voorsprong verdubbel door de thuisspelende ploeg. Kristófer Kristinsson, die zich in augustus meldde bij PSV, tekende voor de treffer. Jong PSV was duidelijk op stoom en tien minuten voor het einde werd een derde doelpunt bijgeschreven door het elftal van Uneken. Djenairo Daniels werd uitgebreid gefeliciteerd door zijn ploeggenoten, want de spits tekende voor zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. Telstar was niet bij machte om in de slotfase in Eindhoven een eretreffer te produceren.

Go Ahead Eagles - Jong FC Utrecht 2-3

De club uit Deventer wacht ook na vrijdagavond nog op de eerste thuiszege van deze jaargang. In de lege Adelaarshorst viel de openingstreffer zes minuten voor rust en het was FC Utrecht dat de leiding nam dankzij een geslaagde inzet van Mohamed Mallahi. De vleugelaanvaller profiteerde optimaal van slordig balverlies in de defensie van de thuisclub. Het spectaculaire laatste kwartier werd ingeluid door de 0-2 van Justin Lonwijk. Slechts twee minuten later halveerde Sam Hendriks de achterstand van Go Ahead, dat in de 88ste minuut op 2-2 kwam. Opnieuw Hendriks bracht de treffer op zijn naam. In de blessuretijd werden the Eagles alsnog in diepe rouw gedompeld Tim Pieters was de grote held van Jong FC Utrecht door op beheerste wijze voor de 2-3 en de drie punten te zorgen.