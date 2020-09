Sydney van Hooijdonk zweert trouw aan NAC Breda: ‘Ik ben erbij’

Sydney van Hooijdonk blijft bij NAC Breda, zo meldt de club uit de Keuken Kampioen Divisie woensdag. De spits maakt derhalve het huidige seizoen af bij de koploper. Hoe de toekomst er op lange termijn uit ziet, blijft in het ongewisse omdat het volgend jaar zomer aflopende contract voorlopig niet wordt verlengd.

“Beide partijen hebben de intentie naar elkaar uitgesproken om een samenwerking voor een langere periode aan te gaan, de gesprekken hierover worden in de aankomende periode hervat”, zo laat NAC in een statement op de clubsite weten. Van Hooijdonk wil de eerste spits zijn en had tijdens de voorbereiding concurrentie van Finn Stokkers. De Bredase club ruilde de aanvaller vervolgens met de nu geblesseerde Mario Bilate van RKC Waalwijk.

Van Hooijdonk twijfelde over zijn continuïteit in Breda omdat hij verzekerde wilde zijn van meer speeltijd. Nu komt hij echter terug op zijn standpunt. “Het is nog veel te vroeg voor een afscheid. We gaan samen strijden voor promotie. Deze club hoort bij mij. Ik ben erbij!”, benadrukt de twintigjarige zoon van oud-voetballer Pierre van Hooijdonk. Hij doorliep de jeugdopleiding van NAC en speelde tot nu toe 43 duels in de hoofdmacht. Daarin kwam hij 11 keer tot scoren.

Van Hooijdonk loopt dit seizoen in de Keuken Kampioen Divisie één op één: vier doelpunten in vier wedstrijden én twee assists in de laatste twee duels. Bij liefst zes van de laatste zeven doelpunten was Van Hooijdonk betrokken.

