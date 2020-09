Ajax onderhandelt over nieuwe deal: ‘Ik wil blijven, zeker’

Brian Brobbey wil graag bij Ajax blijven. De achttienjarige spits van de Amsterdammers staat momenteel nog tot volgend jaar zomer onder contract, maar de jongeling heeft de intentie om zich langer aan de club te committeren. "Ze zijn aan het onderhandelen. Ik wil blijven, zeker", zegt Brobbey na afloop van de 3-0 overwinning van Jong Ajax tegen Excelsior tegenover FOX Sports.

In de afgelopen tijd wist Ajax met diverse talenten tot een akkoord te komen over een contractverlenging. Devyne Rensch, Naci Ünüvar, Kenneth Taylor, Jurriën Timber en Sontje Hansen hebben inmiddels hun krabbel gezet. Het was even onduidelijk of Ajax wel tot een deal zou komen met Brobbey, maar volgens de spits zelf zit een overeenkomst dus in de pijplijn.

De aanvaller had maandagavond een belangrijk aandeel in de overwinning tegen Excelsior. Hij werd in de rust in het veld gebracht en nam de openingstreffer voor zijn rekening. Daarna volgden nog doelpunten van Lassina Traoré en Kenneth Taylor. Door de zege komt Ajax op zes punten uit vijf wedstrijden en klimt men naar de middenmoot van de Keuken Kampioen Divisie.

Brobbey wil graag zijn debuut maken voor de hoofdmacht van Ajax, maar is nu nog gefocust op presteren met de beloften. "Ik wil veel minuten maken bij Jong Ajax en belangrijk zijn. En dan hopelijk mijn debuut maken voor Ajax 1. Of het eraan zit te komen? Ik zou het niet weten. Ik blijf gewoon mijn best doen en dan zie ik het wel", aldus het talent.