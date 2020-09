Telstar laat niets heel van FC Den Bosch op feestavond Korpershoek

Telstar heeft maandagavond hard uitgehaald tegen FC Den Bosch. De laatste wedstrijd die bezocht mocht worden door publiek vanwege de nieuwe coronamaatregelen die maandag werden afgekondigd, werd door het team van trainer Andries Jonker met liefst 6-1 gewonnen.

De Amerikaanse aanvaller Sebastian Soto had het op zijn heupen en zorgde ervoor dat de thuisploeg na 45 minuten spelen ging rusten met een 2-0 voorsprong. Na rust liep Telstar verder weg van Den Bosch via Glynor Plet, Gyliano van Velzen en twee goals van Illias Bronkhorst. Jizz Hornkamp redde de eer namens FC Den Bosch. Telstar-aanvoerder Frank Korpershoek kreeg vlak voor tijd nog een publiekswissel. Hij is samen met Fred Bischot recordhouder voor de club uit Velsen-Zuid met in totaal 372 wedstrijden.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 NAC Breda 5 5 0 0 11 15 2 Almere City FC 5 4 1 0 8 13 3 SC Cambuur 5 3 1 1 9 10 4 Telstar 5 3 1 1 6 10 5 Roda JC Kerkrade 4 3 0 1 7 9 6 De Graafschap 4 3 0 1 4 9 7 FC Eindhoven 4 2 1 1 1 7 8 MVV Maastricht 5 2 1 2 -4 7 9 Excelsior 5 2 0 3 1 6 10 Jong Ajax 5 2 0 3 0 6 11 NEC 5 2 0 3 -2 6 12 Jong PSV 5 2 0 3 -3 6 13 Jong AZ 5 2 0 3 -5 6 14 FC Den Bosch 5 2 0 3 -5 6 15 Go Ahead Eagles 4 1 2 1 -1 5 16 FC Volendam 5 1 2 2 -2 5 17 Helmond Sport 5 1 1 3 -4 4 18 FC Dordrecht 5 1 1 3 -5 4 19 Jong FC Utrecht 5 1 0 4 -6 3 20 TOP Oss 5 0 1 4 -10 1