Luuk de Jong aan de basis van indrukwekkende comeback Sevilla

Sevilla heeft drie punten overgehouden aan het bezoek aan Cádiz: 1-3. De thuisploeg kwam vlak na de thee op voorsprong, maar een aantal gouden wissels van Julen Lopetegui bezorgden Sevilla de drie punten. Onder meer invaller Luuk de Jong was met een doelpunt van grote waarde.

Europa League-winnaar Sevilla nam het afgelopen donderdag in de Puskás Aréna nog op tegen Bayern München in de strijd om de Europese Supercup. De Duitse grootmacht trok in de verlenging aan het langste eind in Boedapest: 1-2. Met een loodzware wedstrijd in de benen trad het team van trainer Julen Lopetegui zondagavond aan in Cádiz. De coach voerde vijf wijzingen door ten opzichte van het duel van vorige week donderdag. Luuk de Jong verhuisde naar de bank, terwijl Nemanja Gudelj aan de aftrap verscheen. Al vroeg in de wedstrijd leken de bezoekers op voorsprong te komen via Lucas Ocampos, maar zijn treffer werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd.

De tweede helft was pas een paar minuten oud toen Cádiz op voorsprong kwam. Vanuit de omschakeling werd de bal vanaf de linkerflank voorgegeven. Álvaro Negredo legde af met het hoofd, waarna Salvador Sánchez de bal onhoudbaar tegen de touwen werkte. Lopetegui zag dat er wat moest veranderen en met nog een half uur te gaan voerde hij verschillende wijzigingen door. Onder meer De Jong kwam binnen de lijnen en vier minuten na zijn invalbeurt was hij al trefzeker. Jesús Navas gaf voor vanaf de rechterflank en De Jong kon bij de tweede paal raak koppen: 1-1.

De goal van De Jong gaf Sevilla vertrouwen. De bezoekers gingen op jacht naar meer en Cádiz moest tegenhouden. Dat ging lang goed, maar niet lang genoeg. Vlak voor tijd was het invaller Joan Jordan die een weergaloze steekpass op Munir El Haddadi in huis had. Laatstgenoemde, eveneens een invaller, dook op voor de neus van Cádiz-keeper Alberto Cifuentes en tekende voor de 1-2. De teleurstelling bij de thuisploeg was enorm. Diep in blessuretijd strooide Ivan Rakitic nog meer zout in de wond door de 1-3 te maken op aangeven van El Haddadi.