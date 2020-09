FIFA 21 ratings: Ronaldo, Lewandowski en de beste spitsen

Een betrouwbare doelpuntenmaker is cruciaal voor iedereen die wil scoren in FIFA 21. EA Sports heeft de namen bekendgemaakt die jij in je team wil hebben wanneer je op zoek bent naar een dodelijke spits. Niet voor het eerst mag Cristiano Ronaldo zich de beste spits noemen in de populaire voetbalgame. Ondanks dat hij in februari 35 jaar is geworden lijkt er geen rem te zitten op de aanvaller, die onlangs nog zijn honderdste doelpunt maakte in het shirt van Portugal.

Niet geheel verrassend zijn de ratings van Ronaldo bijzonder goed. Met een overall rating van 92 is hij na Lionel Messi de beste speler in FIFA 21. Hij scoort 93 op het gebied van schieten en met een snelheid van 89 is hij een van de beste wapens voor het doel van de tegenstander. Ook Memphis Depay is terug te vinden in de top twintig, al komt de aanvalsleider van Oranje niet in de buurt van de absolute wereldtoppers.

Veel gamers spelen maar wat graag met Ronaldo, maar FIFA-fans kiezen ook graag voor Robert Lewandowski in de punt van de aanval. De Bayern München-spits kijkt terug op een ongekend goed seizoen. De Ballon d’Or wordt vanwege de coronacrisis niet uitgereikt, maar hij had tot de absolute topfavorieten gehoord. Nadat Lewandowski Bayern naar de eindzege in de Bundesliga en Champions League heeft geschoten, heeft hij een overall rating van 91 gekregen. Diezelfde score krijgt hij voor het schieten op doel.

De laatste plek op het podium is voor Kylian Mbappé, de spits van Paris Saint-Germain. De Franse aanvaller is beoordeeld met een rating van 90, terwijl hij 96 scoort op het gebied van snelheid. Hoewel de Premier League geen spitsen aflevert in de top drie zijn er verschillende aanvallers uit de Engelse topcompetitie terug te vinden in de top twintig. Manchester City-spits Sergio Agüero is de speler met de hoogste score uit de Premier League, gevolgd door Harry Kane en Pierre-Emerick Aubameyang.

Karim Benzema is in FIFA 21 de dodelijkste spits uit LaLiga, gevolgd door Atlético Madrid-aanwinst Luis Suárez en Barcelona-aanvaller Antoine Griezmann. Borussia Dortmund-revelatie Erling Haaland vindt zijn naam nog maar net terug in de top twintig, maar als hij op dezelfde voet verdergaat zal het niet lang duren voordat zijn naam in de top tien terug is te vinden.

De 20 beste spitsen in FIFA 21