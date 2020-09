Van Leer wéér onder vergrootglas: ‘Hij had beter niet naar Ajax kunnen gaan’

Benjamin van Leer is vooralsnog niet de betrouwbare doelman die Sparta Rotterdam voor ogen had. Na teleurstellende periodes bij Ajax en NAC Breda is de keeper niet al te best begonnen aan zijn nieuwe avontuur in Rotterdam-West. Van Leer was in de Eredivisie-duels met Ajax (0-1) en Vitesse (2-0) een van de schuldigen aan de nederlagen en de vraag is of Henk Fraser in de komende speelronde zal blijven vasthouden aan de sluitpost.

“Als ik trainer was van Sparta, zou ik nu het vertrouwen houden in Van Leer. Doe je dat niet, dan knakt het zelfvertrouwen van die jongen helemaal”, benadrukt oud-doelman Ed de Goeij donderdag in het Algemeen Dagblad. “Dan heb je uiteindelijk niets meer aan hem.” Ook Khalid Sinouh, die net als De Goeij een verleden heeft op Het Kasteel, ziet geen reden om Van Leer te slachtofferen voor reserve-keeper Maduka Okoye. “Een keeper die fouten maakt, is altijd voer voor discussie. Dat zie je nu ook bij die Yvon Mvogo.”

Mvogo ging in zijn eerste twee duels bij PSV opzichtig in de fout en leidde daarmee twee tegendoelpunten in, terwijl hij juist naar Eindhoven was gehaald om zijn meevoetballende kwaliteiten. Sinouh vindt de misstappen van Van Leer echter van een andere aard. “Benji heeft weliswaar fouten gemaakt, maar geen grove blunders, zoals Mvogo. Van Leer verdient voorlopig daarom het vertrouwen. Henk Fraser een beetje kennende, verwacht ik dat Benji dat vertrouwen tegen PEC Zwolle ook nog wel krijgt bij Sparta.”

Van Leer maakte in 2016/17 een sublieme indruk onder de lat bij Roda JC Kerkrade en zijn verrichtingen werden beloond met een transfer naar Ajax. In Amsterdam moest hij uiteindelijk ook Kostas Lamprou voorrang verlenen, terwijl zijn tijd bij NAC absoluut geen onverdeeld succes was. Sinouh denkt dat het gebrek aan wedstrijdritme de reden is dat Van Leer het niveau uit zijn tijd in Limburg voorlopig niet kan evenaren. “Benjamin had na die goede periode bij Roda beter niet naar Ajax kunnen gaan. Daar is zijn ontwikkeling geremd omdat hij er nooit speelde”, oordeelt de oud-doelman.

“Dat is funest voor een keeper, dat zag je later ook tijdens zijn periode bij NAC. Hij moet er nu voor zorgen dat hij dat ritme snel krijgt. Mijn advies aan hem zou zijn: geen risico's nemen en rustig blijven. Ik geloof dat hij dan echt een prima keeper kan worden voor Sparta.” De Goeij is dezelfde mening toegedaan. “Je maakt mij niet wijs dat een keeper die zo goed was bij Roda er nu niets meer van kan.”