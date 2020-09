Feyenoord pikt bij PSV vertrokken verdediger transfervrij op

Baggio Wallenburg vervolgt zijn carrière bij Feyenoord, zo weet het Algemeen Dagblad te melden. De 21-jarige rechtsback was transfervrij na zijn vertrek bij PSV en sluit bij de Rotterdammers aan bij de Onder-21. Wallenburg blijft in ieder geval tot het einde van het seizoen bij Feyenoord, waar hij de plek opvult van de geblesseerde Denzel Hall.

Wallenburg speelde voor Zwaluwen Utrecht en SV Houten, alvorens hij in 2007 in de jeugdopleiding van PSV terechtkwam. De rechtsback doorliep de academie van de Eindhovenaren en maakte in maart 2018 namens Jong PSV zijn debuut in het profvoetbal. In de afgelopen drie seizoenen kwam Wallenburg, die interlands speelde voor Oranje Onder-16, tot 44 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie namens het beloftenteam van de Eindhovenaren.

De rechtsback, die eveneens op de linkervleugel uit de voeten kan, liet PSV deze zomer met een afgelopen contract achter zich en kan daardoor transfervrij de overstap maken naar Feyenoord, waar hij aan de slag gaat in de Onder-21 van trainer Rini Coolen. De oefenmeester kon een nieuwe rechtsback goed gebruiken, door de zware knieblessure van Hall. Wallenburg traint per direct mee bij Feyenoord en blijft in ieder geval tot het einde van het seizoen.